Tajfun Noru na Filipinach zabił osiem osób, teraz zmierza nad Wietnam

Tajfun Noru podąża w kierunku Wietnamu. W kraju trwa akcja ewakuacyjna, zawieszono setki połączeń lotniczych, w stan gotowości postawiono 270 tysięcy żołnierzy. Ludzie zabezpieczają swój dobytek - zdjęcia dokumentujące to dostaliśmy na Kontakt 24 od przebywającego w Wietnamie pana Michała. Na Filipinach, przez które burza przeszła w niedzielę i poniedziałek, trwa sprzątanie i liczenie strat. Szacuje się, że żywioł spowodował do tej pory śmierć co najmniej ośmiu osób.