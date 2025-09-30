Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trzęsienie ziemi u wybrzeży Filipin. Są ofiary śmiertelne

Trzęsienie ziemi
Trzęsienie ziemi w Chinach. Nagrania z kamer monitoringu
Źródło: Reuters
Filipiny nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,9 - podała Amerykańska Służba Geologiczna (USGS). Zginęło pięć osób, uszkodzone są domy, pojawiły się przerwy w dostawie prądu.

Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) poinformowała, że we wtorek po godzinie 22 lokalnego czasu (w Polsce było po godzinie 16) u wybrzeży Filipin doszło do silnego trzęsienia ziemi. Jego magnituda wyniosła 6,9.

Trzęsienie ziemi u wybrzeży Filipin. Są ofiary śmiertelne

Wstrząsy odnotowano około 11 kilometrów na południowy wschód od miasta Calape w prowincji Bohol, na głębokości około 10 kilometrów. Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC) również oceniło magnitudę trzęsienia ziemi na 6,9.

Jak podał Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii (PHIVOLCS), spodziewane były zniszczenia oraz wstrząsy wtórne. Eksperci zalecali nie zbliżać się do plaż oraz pozostać w głębi lądu.

W wyniku trzęsienia zginęło co najmniej pięć osób - poinformowała lokalna policja, cytowana przez agencję informacyjną AFP.

Brak prądu, zawieszone lekcje

Wstrząsy uszkodziły budynki i drogi. Portal Rappler.com poinformował o uszkodzeniach świątyni w gminie Daanbantayan w prowincji Cebu. Na wyspie Panay w mieście Iloilo ludzie wybiegali z domów i sklepów na zewnątrz.

Odnotowano też niewielkie przerwy w dostępie do prądu. W środę w niektórych regionach kraju zawieszone będą lekcje w szkołach. Podobnie ma być z pracą niektórych urzędów.

Trzęsienie ziemi u wybrzeży Filipin
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Filipin
Źródło: USGS

Autorka/Autor: kp/dd

Źródło: USGS, EMSC, Rappler, Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

Udostępnij:
TAGI:
Trzęsienia ziemiFilipiny
Czytaj także:
sklep
Nietypowy klient w sklepie o szóstej rano. "Byłam przerażona"
Ciekawostki
Russula
Już nawet nasi przodkowie mogli zajadać się grzybami
Ciekawostki
Imelda na zdjęciu satelitarnym
Stało się. Imelda to huragan
Świat
Noc, jesień, deszcz
Miejscami nie będzie nawet 10 stopni
Prognoza
Silny wiatr, wichury
Powrót groźnej aury. Tu IMGW może wydać żółte alarmy
Prognoza
Skutki ulewy na Ibizie
Chaos na imprezowej wyspie. Woda lała się z sufitu lotniska
Świat
Piorun, błyskawica, rozświetlone niebo, Indie
Miasta pozalewane, pioruny zabijały
Świat
shutterstock_2496025683
Drastyczny finał kłótni z sąsiadką. Ucierpiały pawie
Świat
Wczesna jesień, wciąż zielone liście
Ekshuragan namiesza w pogodzie. Porywy mogą przekraczać 100 km/h
Prognoza
Bualoi w Wietnamie
"Nigdy nie widziałam tak niszczycielskiej burzy"
Świat
Ariel, jeden z księżyców Uranu
Pod lodową powierzchnią może kryć się głęboki ocean
Nauka
Pożar w Parku Narodowym Etoszy na zdjęciu satelitarnym
Pożar w Namibii. Zdjęcia satelitarne pokazują skalę zniszczeń
Świat
Ulewy w Meksyku
Miesiąc opadów w niecałe trzy godziny
Świat
Zorza polarna, Kraśnik (Zachodniopomorskie)
Zorza polarna rozświetliła niebo nad Polską
Polska
Pochmurno, jesień
Taki będzie ostatni dzień września. Prognoza na dziś
Prognoza
Tajfun Bualoi zalał ulice w wietnamskich miastach
"Nie spałem całą noc, bo bałem się, że silny wiatr wyrwie drzwi"
Świat
Burza tropikalna Imelda
Imelda rośnie w siłę. Ma stać się huraganem
Świat
Deszcz, noc
Czeka nas pochmurna noc z przejaśnieniami i deszczem
Prognoza
Grad na Śląsku
Na Śląsku sypnęło gradem
Polska
Spadł śnieg na Kasprowym Wierchu
W Tatrach zapanowała zima
Polska
Gerlach,jesień
Wypadek w Tatrach. Zginął Polak
Świat
W Chorwacji trwa susza
"Degradacja środowiska postępuje, zagrażając bezpieczeństwu Europy"
Nauka
Jaka będzie jesień w Polsce
Chłód i odrodzenie byłego huraganu. Jaki będzie początek października
Prognoza
Hiszpania
"Całą noc chodziłam i sprawdzałam". Potężne opady wróciły do Walencji
Świat
Wyniki analizy PIXE, przedstawiające jeden z mapowanych obszarów niebieskiego osadu (A) i odpowiadającą mu mapę cieplną miedzi (B)
Tego odkrycia nikt się nie spodziewał. Dokonano go w Niemczech
Nauka
Cyklon
Rodzi się pierwszy jesienny sztorm. To prawdziwe monstrum
Prognoza
Sytuacja baryczna w Europie
Zapanuje u nas "nietypowa" pogoda
Polska
Na chwilę zrobi się pogodnie
Przed nami pogodny, ale i chłodny poniedziałek
Prognoza
Arizona
"To była prawdziwa katastrofa"
Świat
Martwy wieloryb zaplątany w sieć - zdjęcie poglądowe
Niepokojące dane. Wieloryby stoją w obliczu zagrożenia
Ciekawostki
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica