Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) poinformowała, że we wtorek po godzinie 22 lokalnego czasu (w Polsce było po godzinie 16) u wybrzeży Filipin doszło do silnego trzęsienia ziemi. Jego magnituda wyniosła 6,9.

Trzęsienie ziemi u wybrzeży Filipin. Są ofiary śmiertelne

Wstrząsy odnotowano około 11 kilometrów na południowy wschód od miasta Calape w prowincji Bohol, na głębokości około 10 kilometrów. Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC) również oceniło magnitudę trzęsienia ziemi na 6,9.

Jak podał Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii (PHIVOLCS), spodziewane były zniszczenia oraz wstrząsy wtórne. Eksperci zalecali nie zbliżać się do plaż oraz pozostać w głębi lądu.

W wyniku trzęsienia zginęło co najmniej pięć osób - poinformowała lokalna policja, cytowana przez agencję informacyjną AFP.

Brak prądu, zawieszone lekcje

Wstrząsy uszkodziły budynki i drogi. Portal Rappler.com poinformował o uszkodzeniach świątyni w gminie Daanbantayan w prowincji Cebu. Na wyspie Panay w mieście Iloilo ludzie wybiegali z domów i sklepów na zewnątrz.

Odnotowano też niewielkie przerwy w dostępie do prądu. W środę w niektórych regionach kraju zawieszone będą lekcje w szkołach. Podobnie ma być z pracą niektórych urzędów.

