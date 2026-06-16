Trzęsienie ziemi odsłoniło rafy koralowe. Zaczęło się wielkie obumieranie
W poniedziałek 8 czerwca południowe Filipiny nawiedziło silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8. Wstrząsy uszkodziły setki budynków oraz wywołały osuwiska, doprowadzając do śmierci co najmniej 68 osób - poinformowała we wtorek agencja informacyjna Reuters, powołując się na filipińską agencję do spraw zarządzania kryzysowego (NDRRMC). Trwają poszukiwania 33 osób.
Dno oceaniczne podniosło się o dwa metry
Trzęsienie ziemi miało nie tylko katastrofalny wpływ na ludzi i infrastrukturę, lecz także na ukształtowanie terenu. Jak pisze "The Guardian", dwa dni po wstrząsach mieszkańcy poinformowali o podnoszeniu się wybrzeża. To zjawisko geologiczne, które może występować po silnych trzęsieniach ziemi. Było związane z przesunięciem się rowu oceanicznego Cotabato, który w niektórych miejscach przebiega zaledwie kilkadziesiąt kilometrów na południe od Mindanao, drugiej co do wielkości wyspy Filipin.
Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii (PHIVOLCS) opisał, że przesunięcie rowu "wypchnęło do góry część linii brzegowych prowincji Sarangani i Davao Occidental, odsłaniając dno morskie, które pierwotnie było zanurzone. Zmapowane wypiętrzenie wyniosło około dwóch metrów". Jak przekazało ministerstwo środowiska, w niektórych miejscach wybrzeże poszerzyło się o nawet 200 metrów.
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Rafy koralowe i morskie łąki zaczęły obumierać
Zmiana linii brzegowej w wyniku podmorskiego wypiętrzenia miała zgubny wpływ na faunę i florę. Ministerstwo środowiska wysłało na wybrzeże swój zespół, który ustalił, że na powierzchni znalazły się rafy koralowe i łąki trawy morskiej. Zaczęły one obumierać wraz z zamieszkującymi je zwierzętami: rybami rafowymi, węgorzami, małżami i muszlowcami. Skalę tragedii widać na zdjęciach opublikowanych przez ministerstwo.
Jak przekazał "The Guardian", w niedzielę członek ministerstwa środowiska przyznał w rozmowie z Agence France-Presse (AFP), że ministerialne zespoły mają duży obszar wybrzeża do zbadania. Z tego względu nie są na razie w stanie dokładnie ocenić, jak rozległy teren został dotknięty wypiętrzeniem oraz jak duża jest skala obumierania flory i fauny.