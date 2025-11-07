Dopiero co przeszedł tam śmiercionośny tajfun, a na horyzoncie jest już kolejne zagrożenie

Tajfun Kalmaegi zalał środkowy Wietnam Źródło: Reuters

W ostatnich dniach przez Filipiny przeszedł tajfun Kalmaegi. W piątek władze poinformowały, że w wyniku żywiołu zginęło co najmniej 188 osób. Cyklon dotarł również do Wietnamu, gdzie zginęło co najmniej pięć osób.

To nie koniec gwałtownej pogody w tej części świata. W piątek 7 listopada kolejny cyklon o imieniu Fung-wong przekształcił się z burzy tropikalnej w tajfun. Jest to 21. cyklon tropikalny na Filipinach w 2025 roku i już drugi w listopadzie. W tym kraju nosi nazwę Uwan.

Filipińska Agencja Atmosferyczna, Geofizyczna i Astronomiczna (PAGASA) poinformowała, że o godz. 22 lokalnego czasu Fung-wong znajdował się 1045 kilometrów na wschód od jednego z 17 regionów Filipin - Wschodnich Visayas.

Fung-wong prawdopodobnie przekształci się w supertajfun

Tajfun nieco zwolnił, przemieszczając się z prędkością 20 kilometrów na godzinę w kierunku północno-zachodnim. Obecnie maksymalna prędkość wiatru towarzysząca żywiołowi wynosi 120 km/h, w porywach - do 150 km/h.

Według prognoz, Fung-wong będzie się dalej nasilał i prawdopodobnie przekształci się w supertajfun w sobotę wieczorem lub w niedzielę rano lokalnego czasu. Zgodnie z klasyfikacją filipińskich meteorologów supertajfun charakteryzuje się maksymalną prędkością wiatru wynoszącą 185 km/h lub więcej.

Od soboty tajfun Fung-wong spowoduje umiarkowane i ulewne deszcze na Luzonie - największej wyspie archipelagu Filipin - i w niektórych częściach Visayas. Spadnie go ponad 200 litrów na metr kwadratowy i mogą one doprowadzić do rozległych powodzi i osunięć ziemi.

W poniedziałek tajfun przemieści się na Morze Filipińskie

W weekend Fung-wong może również spowodować silniejsze porywy wiatru nawet na obszarach, które nie są objęte sygnałami ostrzegawczymi, jak prowincje Palawan i Visayas.

PAGASA wydała pierwsze ostrzeżenie przed sztormem o godzinie 20 w piątek, informując, że istnieje wysokie ryzyko "zagrażających życiu" wysokich fal o maksymalnej wysokości przekraczającej trzy metry.