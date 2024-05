Na Filipinach zabił siedem osób. Ewiniar idzie na Japonię

Tajfun Ewiniar szaleje na Pacyfiku. W południowych prowincjach Filipin, w które uderzył jako burza tropikalna, żywioł przyczynił się do śmierci co najmniej siedmiu osób i wywołał niszczycielskie powodzie. Zjawisko nabiera intensywności, a w ciągu kilku dni może dotrzeć do Japonii.

Trudne akcje ratunkowe

Jak poinformował we wtorek prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr., w wyniku przejścia żywiołu zginęło co najmniej siedem osób. W wielu prowincjach wciąż prowadzone były akcje poszukiwawczo-ratunkowe, utrudnione ze względu na podtopione ulice i drogi. Niebezpiecznie było między innymi w Lucenie, stolicy prowincji Quezon - na zdjęciach udostępnionych przez lokalne władze oraz Filipińską Straż Przybrzeżną widać ratowników brnących po pas w wodzie i starających się pomóc uwięzionym ludziom.

Ewiniar to pierwsza burza tropikalna, która nawiedziła Filipiny w tym roku, która na dodatek może spowodować dalsze zniszczenia. Jak podał w poniedziałek portal "The Staits Times", żywioł nabrał mocy nad wodami Pacyfiku i przekształcił się w tajfun. We wtorek może on otrzeć się o północne prowincje Filipin Cagayan i Batanes, a następnie skierować się w stronę południowych i wschodnich krańców Japonii.