Tajfun Doksuri na Filipinach. Wywróciła się łódź, zginęło ponad 20 osób

W pobliżu Manili, stolicy Filipin, wywróciła się łódź z pasażerami na pokładzie. Zginęły co najmniej 23 osoby - poinformowała w czwartek lokalna agencja do spraw katastrof. Uratowano 40 osób. Trwają poszukiwania sześciu zaginionych.

Do wypadku doszło w czwartek rano polskiego czasu w pobliżu Manili. Łódź z pasażerami znajdowała się około 45 metrów od lądu, kiedy uderzył w nią podmuch silnego wiatru. Wywołało to panikę u wszystkich na pokładzie. Pasażerowie przesunęli się na jedną stronę burty, co doprowadziło do wywrócenia się łodzi - podała filipińska Straż Przybrzeżna.