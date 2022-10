Powodzie i osuwiska na Filipinach. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych

Na skutek powodzi i osunięć ziemi na południu Filipin zginęło co najmniej 67 osób - wynika z ostatnich informacji przekazanych w piątek przez lokalne władze. Do kraju zbliża się burza tropikalna Nalgae, w związku z którą ewakuowano kilka tysięcy mieszkańców.

Lokalne władze poinformowały w piątek, że liczba ofiar śmiertelnych powodzi i osunięć ziemi wzrosła do co najmniej 67. Poprzedni oficjalny tragiczny bilans mówił co najmniej o 31 ofiarach. W miejscowości Datu Odin Sinsuat ratownicy znaleźli najpierw 27 ciał, a następnie kolejnych 11 we wsi zalanej całkowicie przez błoto. Ofiary śmiertelne były też w Datu Blah Sinsuat i Upi.