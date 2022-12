Filipiny, powódź. Miasta zalane, dramatyczne akcje ratunkowe, co najmniej kilkanaście osób nie żyje

Południowe Filipiny w święta Bożego Narodzenia zostały nawiedzone przez ulewy, a w ich efekcie gwałtowne powodzie. Władze poinformowały we wtorek o śmierci co najmniej 13 osób. Trwają poszukiwania 23 zaginionych. Dziesiątki tysięcy ludzi musiało opuścić swoje domy.

Obfite opady deszczu trwały w południowej części Filipin przez dwa dni, doprowadzając w Boże Narodzenie do powodzi błyskawicznych. Sytuacja zaczęła poprawiać się we wtorek, ale bilans ofiar jest tragiczny. Zginęło co najmniej 13 osób (większość z nich utonęła), a zaginione są 23 osoby - przekazała krajowa agencja ds. klęsk żywiołowych.