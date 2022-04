Zginęło ponad 40 osób. "Ścigamy się z czasem"

Co najmniej 42 osoby zginęły w osuwiskach powstałych po uderzeniu burzy tropikalnej Megi w południowe i wschodnie regiony Filipin. Opady deszczu utrudniają poszukiwania ocalałych.

Południowe i wschodnie regiony Filipin od niedzieli zmagają się ze skutkami przejścia burzy tropikalnej Megi. Według informacji przekazanych we wtorek, liczba ofiar śmiertelnych zwiększyła się do co najmniej 42 osób. 105 osób zostało rannych - podają państwowa i lokalne agencje ds. zarządzania kryzysowego oraz wojsko.