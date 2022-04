Znaleziono ciała 25 osób. Megi natarła na Filipiny

W Filipiny uderzyła burza tropikalna Megi, która poskutkowała osuwiskami ziemi i powodziami. W ich wyniku zginęło co najmniej 25 osób - poinformowały w poniedziałek władze. Kilka osób uznaje się za zaginione.

Megi zeszła na ląd w niedzielę, uderzając we wschodnie i południowe wybrzeże Filipin. Osuwiska wystąpiły w 10 górskich miejscowościach kraju. W poniedziałek we wschodniej prowincji Leyte znaleziono ciała 22 osób, które zginęły wskutek osunięcia się ziemi - przekazał Joemen Collado z policji w mieście Baybay. Krajowa agencja ds. katastrof podała również, że trzy osoby poniosły śmierć w regionie Davao na południu kraju.

- Doszło do osuwisk ziemi, po czym niektóre z ofiar zostały porwane przez powódź - powiedział Collado. Dodał, że akcja ratunkowa trwa i co najmniej sześć osób uznaje się za zaginione. Są też ranni.

Niebezpieczny rejon

Megi to pierwsza burza tropikalna w tym roku na Filipinach. Według centrum ostrzegania przed tajfunami (JTWC) żywioł osłabł do depresji tropikalnej i do wtorku powinien z powrotem znaleźć się nad oceanem. Każdego roku ten liczący 110 milionów mieszkańców azjatycki kraj nawiedza około 20 takich burz i tajfunów.