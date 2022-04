Mija tydzień od uderzenia burzy tropikalnej Megi. Niektóre miejsca żywioł zrównał z ziemią

W ubiegłą niedzielę w Filipiny uderzyła burza tropikalna Megi. Od tamtej pory bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do co najmniej 167 osób. Ponad 100 jest zaginionych. Są miasta, w których część dzielnic została zrównana z ziemią.

Ogromne zniszczenia

Katastrofa najsilniej dotknęła miasto Baybay w centralnej części prowincji Leyte. Są dzielnice, które zostały całkowicie zmiecione z powierzchni ziemi przez powodzie i lawiny błotne. Jedną z nich jest Barangay Kantagnos, gdzie osuwiska zasypały mnóstwo domów. Wciąż trwają tam akcje poszukiwawcze, ale z powodu utrudnionego dostępu i niesprzyjającej aury, prace wydłużają się w czasie. Zmniejsza to szanse, że zaginieni odnajdą się żywi.

- Deszcz pada i to dla nas sygnał, że musimy wstrzymywać operacje, ponieważ jest to niebezpieczne dla tego obszaru. Istnieje możliwość, że dojdzie do kolejnego osuwiska - powiedział Rodrigo Almaden, dowódca grupy poszukiwawczo-ratowniczej.