148 osób zginęło, ponad 100 zaginęło. Tragiczny bilans może się zwiększyć

Megi uderzyła w Filipiny w niedzielę i jest pierwszą burzą tropikalną w tym kraju od początku roku. W momencie uderzenia w Filipiny wiatr w porywach dochodził do 80 kilometrów na godzinę. Obfite opady deszczu spowodowały lawiny błotne i powodzie. Burza następnie osłabła i we wtorek po południu skierowała się w stronę Oceanu Spokojnego.

Najbardziej dotknięty region to prowincja Leyte na wschodnim wybrzeżu kraju, gdzie w górzystym obszarze Baybay odnotowano ponad 100 zgonów. Rannych zostało tam ponad 200 osób.

Wielu ludzi musiało się ewakuować

Burza zmusiła mnóstwo ludzi do szukania schronienia w centrach ewakuacyjnych. To ponad 162 tysiące mieszkańców. Ponad 41 tysięcy osób znalazło schronienie u krewnych.

Archipelag zamieszkiwany przez 110 miliony osób składa się z ponad 7,6 tysiąca wysp, na którym co roku występuje średnio 20 burz tropikalnych. Znajduje się on w aktywnym sejsmicznie Pacyficznym Pierścieniu Ognia, co powoduje, że Filipiny są jednym z najbardziej narażonych na katastrofy naturalne krajów świata.