Filipiny liczą straty po burzy tropikalnej Nalgae. Bilans ofiar rośnie

Burza tropikalna Nalgae, która uderzyła w sobotę w Filipiny, przyczyniła się do śmierci co najmniej 48 osób - podały w niedzielę władze kraju. Żywioł wywołał powodzie i osunięcia ziemi, a 22 osoby wciąż uznawane są za zaginione.

Burza tropikalna Nalgae uderzyła w sobotę w filipińską wyspę Catanduanes, położoną na południowy wschód od największej wyspy archipelagu Filipin, Luzon. W chwili dotarcia do lądu towarzyszył jej wiatr wiejący z prędkością 95 kilometrów na godzinę, w porywach osiągał do 160 km/h.

Żywioł przyniósł ze sobą ulewne deszcze, powodzie i osunięcia ziemi. W niedzielę rano filipińska agencja ds. klęsk żywiołowych podała, że liczba ofiar śmiertelnych Nalgae wzrosła do 48, a 22 osoby wciąż są poszukiwane. Około 40 osób zostało rannych, a prawie 170 tysięcy Filipińczyków musiało opuścić swoje domy i udać się do ośrodków ewakuacyjnych.

Stan klęski żywiołowej

"Woda zaczęła dostawać się do domów przed świtem"

- To szok, że gminy, które nigdy nie zostały zalane, zostały dotknięte powodzią - mówił Imam, podkreślając że niektóre domy zostały zmiecione przez powodzie.

Jak powiedział rzecznik lokalnych władz Naguib Sinarimbo, "woda zaczęła dostawać się do domów przed świtem, a wielu mieszkańców było zaskoczonych szybkim wzrostem jej poziomu".

Niektórzy mieszkańcy wspinali się na dachy domów, z których byli ratowani przez wojsko, policję i ochotników - podała agencja Associated Press.

Klęski żywiołowe na Filipinach

Każdego roku Filipiny nawiedza średnio 20 tajfunów i burz, pustosząc farmy i niszcząc domy, drogi i mosty. Pod koniec września tajfun Noru zabił na Filipinach co najmniej 10 osób, w tym pięciu ratowników. Burza tropikalna Megi, która nawiedziła ten kraj w kwietniu, zabiła co najmniej 148 osób i spowodowała osunięcia ziemi na wielką skalę. W 2013 roku tajfun Haiyan, najpotężniejszy, jaki kiedykolwiek dotarł do Filipin, spowodował śmierć lub zaginięcie ponad 7300 osób.