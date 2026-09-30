Ciężki pacyfista wygrał tegoroczną edycję Tygodnia Grubego Niedźwiedzia
Co roku na Alasce, w ramach Fat Bear Week, wybiera się najgrubszego - a więc najlepiej przygotowanego na zimę - niedźwiedzia. 12. edycję konkursu wygrał niedźwiedź numer 89, którego nazwano Backpack. Zwierzę stoczyło finałowy pojedynek z niedźwiedziem numer 910 i zwyciężyło niewielką przewagą głosów (103334 do 98253).
Backpack to duży dorosły samiec niedźwiedzia brunatnego. Ma charakterystyczne jasne uszy i pokojowe nastawienie. "W przeciwieństwie do wielu dużych dorosłych samców niedźwiedzi, Backpack nie wykazuje zbytniej agresji wobec swoich rywali" - napisano na profilu uczestnika.
Za imieniem tegorocznego zwycięzcy kryje się urocza historia - gdy był niedźwiadkiem, przekraczał rzekę Brooks na grzbiecie swojej matki Holly, triumfatorki konkursu z 2019 roku. Wisiał na niej dosłownie jak plecak.
Backpack odebrał tytuł Chunkowi, który w 2025 roku zaskarbił sobie sympatię miłośników konkursu swoją determinacją - żerował i przybierał na wadze mimo uszkodzonej szczęki.
Dorosłe niedźwiedzie mogą ważyć prawie pół tony
Latem dorosłe samce niedźwiedzia brunatnego ważą zwykle około 270-410 kilogramów, ale dzięki intensywnemu żerowaniu przed zimą ich masa może przekroczyć 450 kg. W sezonie łososiowym potrafią zjadać nawet 30 ryb dziennie i w ten sposób gromadzić zapasy energii na zimową hibernację. W jej trakcie nie jedzą ani nie piją, a ich masa ciała może zmniejszyć się nawet o jedną trzecią.