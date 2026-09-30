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Ciężki pacyfista wygrał tegoroczną edycję Tygodnia Grubego Niedźwiedzia

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Zwycięzca 12 edycji Tygodnia Grubego Niedźwiedzia - Backpack
Bakcpack zwycięzcą 12. edycji Tygodnia Grubego Niedźwiedzia
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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12. edycja konkursu prowadzonego podczas Tygodnia Grubego Niedźwiedzia na Alasce została rozstrzygnięta. Najbardziej pokaźnym misiem w 2026 roku został Backpack - samiec, który zaskarbił sympatię głosujących swoim łagodnym usposobieniem.

Co roku na Alasce, w ramach Fat Bear Week, wybiera się najgrubszego - a więc najlepiej przygotowanego na zimę - niedźwiedzia. 12. edycję konkursu wygrał niedźwiedź numer 89, którego nazwano Backpack. Zwierzę stoczyło finałowy pojedynek z niedźwiedziem numer 910 i zwyciężyło niewielką przewagą głosów (103334 do 98253).

Zwycięzca 12 edycji Tygodnia Grubego Niedźwiedzia - Backpack
Zwycięzca 12 edycji Tygodnia Grubego Niedźwiedzia - Backpack
Źródło zdjęcia: Reuters

Backpack to duży dorosły samiec niedźwiedzia brunatnego. Ma charakterystyczne jasne uszy i pokojowe nastawienie. "W przeciwieństwie do wielu dużych dorosłych samców niedźwiedzi, Backpack nie wykazuje zbytniej agresji wobec swoich rywali" - napisano na profilu uczestnika.

Za imieniem tegorocznego zwycięzcy kryje się urocza historia - gdy był niedźwiadkiem, przekraczał rzekę Brooks na grzbiecie swojej matki Holly, triumfatorki konkursu z 2019 roku. Wisiał na niej dosłownie jak plecak.

Backpack odebrał tytuł Chunkowi, który w 2025 roku zaskarbił sobie sympatię miłośników konkursu swoją determinacją - żerował i przybierał na wadze mimo uszkodzonej szczęki.

Niedźwiedź numer 910 przegrał z Backpackiem niedużą różnicą głosów
Niedźwiedź numer 910 przegrał z Backpackiem niedużą różnicą głosów
Źródło zdjęcia: Reuters

Dorosłe niedźwiedzie mogą ważyć prawie pół tony

Latem dorosłe samce niedźwiedzia brunatnego ważą zwykle około 270-410 kilogramów, ale dzięki intensywnemu żerowaniu przed zimą ich masa może przekroczyć 450 kg. W sezonie łososiowym potrafią zjadać nawet 30 ryb dziennie i w ten sposób gromadzić zapasy energii na zimową hibernację. W jej trakcie nie jedzą ani nie piją, a ich masa ciała może zmniejszyć się nawet o jedną trzecią.

Źródło: Reuters, AP
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Tagi:
NiedźwiedźAlaskaUSAzwierzęta
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