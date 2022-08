Fale upałów mają przekroczyć "ekstremalny poziom zagrożenia". W przyszłym roku ucierpi nawet osiem milionów Amerykanów

Nawet 52 stopnie Celsjusza - tak ekstremalnie wysokie wartości temperatury są prognozowane dla niektórych regionów Ameryki jeszcze podczas tego lata. O ile w przyszłym roku konsekwencje zmian klimatu ma odczuć około ośmiu milionów osób, o tyle badacze szacują, że w 2053 roku będzie to już 107 milionów mieszkańców.

Tegoroczne upały to dopiero przedsmak tego, co czeka Amerykę w kolejnych latach - sugerują naukowcy. Jak wynika z badań First Street Foundation, już w 2023 roku około ośmiu milionów Amerykanów może być narażonych na ekstremalnie wysoką temperaturę.