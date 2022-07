Fale tsunami przekraczające 12 metrów zalewają Seattle. To symulacja komputerowa, by "zrozumieć ryzyko"

W jakim celu sporządzono symulację?

Mało prawdopodobne, ale...

Badacze przypominają, że ostatnie znane trzęsienie ziemi na uskoku Seattle wystąpiło około 1100 lat temu. - Chociaż szanse na to, że stanie się to za naszego życia są niewielkie, ważne jest, aby rodziny przygotowały się już teraz - komentował jednak Maximilian Dixon ze służb zarządzania kryzysowego stanu Waszyngton.

Przypomnijmy, że strefa subdukcji Cascadia to miejsce zbiegu płyt tektonicznych, które rozciąga się od wyspy Vancouver w Kanadzie do północnej Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. To ona "odpowiada" za trzęsienia ziemi, do których dochodzi na zachodnim wybrzeżu Ameryki Północnej. Naukowcy ostrzegają, że w regionie tym, pełnym ludnych miast, może dojść do kataklizmu o olbrzymiej skali.