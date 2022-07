Upały w Wielkiej Brytanii. Londyńczycy proszeni są o ograniczenie zużycia wody

Brytyjski serwis meteorologiczny Met Office prognozuje, że szczyt fali upałów nastąpi nie w niedzielę lub poniedziałek, jak wcześniej podawano, lecz w poniedziałek lub we wtorek. Wtedy też będzie największe prawdopodobieństwo, że pobity zostanie rekord ciepła w Wielkiej Brytanii. Najwyższą temperaturę w historii pomiarów tego kraju odnotowano w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Cambridge 25 lipca 2019 roku, wyniosła 38,7 st. C.

Met Office wydłużył ostrzeżenia drugiego stopnia w związku z falą ekstremalnych upałów w niemal całej Anglii i w większej części Walii. Zaczną one obowiązywać od niedzieli rano do końca dnia we wtorek.