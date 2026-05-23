Fala upałów we Włoszech. Lato przyszło szybciej niż zwykle
Pogodę we Włoszech kształtuje rozległy antycyklon, czyli wyż, który ulokował się nad basenem Morza Śródziemnego. To za jego sprawą kraj nawiedziła pierwsza w tym roku fala upałów. Zdaniem włoskich meteorologów, od niedzieli w wielu rejonach kraju temperatura wzrośnie do 33-35 stopni Celsjusza. Lato, według ekspertów, nadeszło prawie miesiąc wcześniej niż zwykle. Skwar będzie szczególnie odczuwalny w centrum i na północy kraju.
Upał we Włoszech. Ponad 30 stopni
Meteorolog Lorenzo Tedici, cytowany przez włoski dziennik Ansa powiedział, że rozpoczyna się okres charakteryzujący się wyraźnym i stałym wzrostem temperatury maksymalnej. Dodał, że upał będzie szczególnie odczuwalny w centrum i na północy kraju. Jak przekazał, tam temperatura będzie o co najmniej 6-7 stopni wyższa od średniej wieloletniej. 35 st. C ma być na Nizinie Padańskiej w tak zwanym gorącym trójkącie, czyli między regionami: Lombardia, Emilia- Romania i Wenecja Euganejska. W pozostałych rejonach na północy i w centrum Włoch na termometrach ma być 32-34 st. C.
Jak donoszą meteorolodzy, nieco chłodniej będzie na południu kraju. Kulminacja pierwszej w tym roku fali upałów spodziewana jest w środę.
Monitoring temperatury
Od poniedziałku, jak co roku, wydawany będzie codziennie biuletyn włoskiego ministerstwa zdrowia z informacjami o falach upału. Monitoring temperatury prowadzony będzie w 27 miastach, które będą oznaczane kolorami od zielonego do czerwonego; ten drugi oznacza upały zagrażające zdrowiu całej populacji.