Ekstremalne upały po rekordowo ciepłym marcu. 47 stopni w cieniu

Indie i Pakistan to obecnie jedne z najgorętszych miejsc na Ziemi. W obu krajach w piątek temperatura osiągnęła 47 stopni Celsjusza. W wielu częściach Indii to poziom o kilka stopniu wyższy od normy dla tej pory roku. Uciążliwość, jaką powoduje fala ekstremalnych upałów, pogorszyły płonące przez kilka dni śmieci na obrzeżach Nowego Delhi.

Temperatura o kilka stopni wyższa od normy

Według danych NASA Earth Observatory, w północno-zachodnich, środkowych i wschodnich Indiach w czasie obecnej fali upałów temperatura jest o 4,5 do 8,5 st. c wyższa od normy dla tego okresu. W piątek na wielu stacjach pomiarowych w kraju temperatura maksymalna osiągnęła 44 st. C lub przekroczyła tę wartość. Najgoręcej było w mieście Banda w stanie Uttar Pradesh, gdzie zmierzono 47,4 st. C - przekazał na Twitterze Indyjski Departament Meteorologiczny (IMD).