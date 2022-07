Kolejny skutek fali ekstremalnych upałów. Może dojść do masowego wymierania organizmów morskich

Wody cieplejsze o kilka stopni

Wody pomiędzy hiszpańskimi Balearami a wybrzeżem Włoch były do 5 st. C cieplejsze, niż w tym samym okresie w ubiegłym roku - przekazała w piątek hiszpańska agencja meteorologiczna AMET. Synoptycy ostrzegli także, że temperatura wyższa o około 3-4 st. C może utrzymywać się co najmniej do połowy sierpnia.