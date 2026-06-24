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Najgorętszy dzień w historii pomiarów. Europa płonie

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Upał we Francji
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: YOAN VALAT/PAP
Europa zmaga się z ekstremalnie wysoką temperaturą. Niezwykle gorąco było we wtorek we Francji. Dzień ten był najgorętszym w historii pomiarów tego kraju. Spiekota daje się we znaki także w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Niemczech.

We wtorek odnotowano we Francji najwyższe wartości na termometrach od czasu rozpoczęcia pomiarów, czyli od 1947 roku. Średni wskaźnik temperatury dla całego kraju wyniósł 29,8 stopnia Celsjusza, przekraczając dotychczasowy rekord - 29,4 st. C.

Krajowy wskaźnik temperatur opisuje średnią temperatur dziennych i nocnych w 30 stacjach pomiarów. Poprzednie rekordy odnotowano najpierw 5 sierpnia 2003 roku, a potem 25 lipca 2019 roku.

We wtorek w miejscowości Pissos w departamencie Landes termometry pokazały aż 44,3 st. C. Było to też najcieplejsze miejsce tego dnia w całej Europie. "W wielu miastach odnotowano bezprecedensowe wartości, w tym 42,1 stopnia Celsjusza w Bordeaux" - napisał w mediach społecznościowych francuski urząd meteorologiczny Meteo France. Jak podała francuska stacja telewizyjna BFMTV, na 339 stacjach odnotowano rekordowe wartości.

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Czerwone alerty przed skwarem

Czerwone alerty, czyli ostrzeżenia najwyższego stopnia przed skwarem, obowiązują w środę w 58 departamentach, czyli w ponad połowie kraju. Z powodu wyjątkowo wysokiej temperatury w Paryżu Wieża Eiffla została zamknięta we wtorek po południu. Również władze Luwru podały, że od środy do soboty muzeum będzie zamykane wcześniej - o godzinie 16.

Meteo France ostrzega mieszkańców przed rekordową temperaturą i informuje, że nie wiadomo, do kiedy fala upałów utrzyma się nad Sekwaną.

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Upał we Francji
Źródło: Reuters

Brak prądu

Około 68 tysięcy gospodarstw domowych pozostaje w środę rano bez prądu we francuskiej Bretanii. Awaria związana jest z upałami - poinformowały władze lokalne. Władze tego departamentu przekazały, że doszło tam we wtorek wieczorem do awarii transformatora. Spowodowała ona najpierw odcięcie dostaw prądu do 106 tys. gospodarstw, ale przez całą noc trwały prace naprawcze. Jest to pierwsza awaria o takiej skali od początku obecnej fali upałów.

"Londyn się gotuje"

W stolicy Wielkiej Brytanii temperatura we wtorek wyniosła ponad 30 st. C. Upał sparaliżował kolej - odwołano wiele połączeń, a krajowy operator kolejowy zaapelował do pasażerów, aby w środę i czwartek "podróżowali tylko w razie absolutnej konieczności".

- Londyn się gotuje. Kryzys klimatyczny pcha nas coraz głębiej w stronę wyższych temperatur. Punkt krytyczny jest coraz bliżej - powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podczas konferencji London Climate Action Week.

Upalny dzień w Londynie
Upalny dzień w Londynie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Brytyjska agencja meteorologiczna Met Office wydała czerwone ostrzeżenia przed ekstremalnym skwarem, który ma ogarnąć część kraju w środę i w czwartek. Temperatura może sięgnąć miejscami nawet 39 st. C.

W Europie płonie

Hiszpańska służba meteorologiczna AEMET wydała we wtorek czerwony alert przed temperaturą sięgającą 44 st. Celsjusza na południu kraju w Andaluzji oraz dla spodziewanych 40 st. C w Kantabrii i Kraju Basków na północny.

Fala upałów zbliża się też do Szwecji, gdzie już teraz z powodu suszy na południu kraju występują duże niedobory wody. Temperatura będzie tam w najbliższych dniach wahać się od 30 do 35 st. C. W Visby na Gotlandii wodociągi zmniejszyły ciśnienie w kranach. Dodatkowo władze podjęły decyzję o zamknięciu publicznie dostępnych punktów z wodą pitną.

Niemcy także szykują się na ekstremalną temperaturę, która ma utrzymać się do końca tygodnia. Dotychczasowy rekord dla czerwca zarejestrowano w Niemczech 30 czerwca 2019 roku w Bernburgu w Saksonii-Anhalcie, gdzie odnotowano 39,6 st. C. Jednak synoptycy ostrzegają, że w okolicy weekendu rekord ten może zostać pobity w związku z prognozowaną wtedy w niektórych miejscach temperaturą powyżej 40 st. C.

Turyści podczas spaceru w Toledo w Hiszpanii
Turyści podczas spaceru w Toledo w Hiszpanii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ANGELES VISDOMINE

Skwar nawiedzi również Włochy. We wtorek najwyższy stopień alertu z powodu ekstremalnych temperatur obowiązywał w 15 włoskich miastach. W kolejnych dniach będzie on rozszerzany - w środę będzie dotyczyć 16, a w czwartek 17 z 27 monitorowanych miast.

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Źródło: PAP, Huffington Post, Meteo France, BFMTV
Tagi:
FrancjaUpałpogodaHiszpaniaWielka Brytania
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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