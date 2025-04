"Jest piekielnie gorąco". Ponad 40 stopni na termometrach

Ponad 40 stopni

Pakistański Departament Meteorologiczny (PMD) poinformował we wtorek, że najwyższą temperaturę odnotowano w mieście Jakobabad położonym w prowincji Sindh. Termometry pokazały tam aż 43 st. C. Bardzo gorąco było też w miastach: Mithi, Bahawalnagar, Nawabśah, gdzie termometry pokazały 42 st. C. W Karaczi i Kasur na termometrach było 41 st. C.