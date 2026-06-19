Świat Fala upałów nie oszczędza Niemiec. Ostrzeżenia przed ekstremalną temperaturą Matylda Dziechcińska |

Upał we Frankfurcie Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FILIP SINGER

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Najgoręcej w piątek jest na zachodzie i południu Niemiec, gdzie temperatura maksymalna sięgnie nawet 38 stopni Celsjusza. W pozostałych częściach kraju termometry pokażą 30-35 stopni. Będzie parno. "Najchłodniejsze" miejsce w kraju znajdzie się nad Bałtykiem - tam słupki rtęci nie przekroczą 30 stopni. DWD wydała ostrzeżenie przed ekstremalnym upałem dla regionów w Nadrenii Północnej-Westfalii, Hesji raz Dolnej Saksonii. W piątek mogą także wystąpić pojedyncze, gwałtowne burze, którym towarzyszyć będą ulewne deszcze, porywy wiatru, a nawet grad.

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Upał w Niemczech. Sobota też piekielna

Jak poinformował serwis Tagesschau, w sobotę we wschodniej części kraju i na północy pogoda będzie w kratkę. Może popadać i zagrzmieć. Na zachodzie i południowym zachodzie będzie słonecznie, choć po południu możliwe są tam również przelotne burze. Najgoręcej będzie w okolicach Frankfurtu, gdzie temperatura wyniesie maksymalnie 37 stopni. W niedzielę w niektórych regionach rozwiną się większe chmury kłębiaste, które mogą przynieść nie tylko opady deszczu, lecz także burze. Temperatura będzie zróżnicowana, bo wyniesie od 21 do 38 stopni Celsjusza.

Upał jest realnym zagrożeniem

W związku z falą upałów Niemiecki Czerwony Krzyż (DRK) apeluje o szczególną ochronę osób w kryzysie bezdomności. Rzecznik DRK w rozmowie z dziennikarzem "Rheinische Post" zaapelował o to, żeby miasta oraz gminy zapewniły tym osobom bezpieczne miejsca. - Większość ludzi może schronić się w chłodnych mieszkaniach. Nie dotyczy to osób w kryzysie bezdomności [...] - zaznaczył.

Gorąco na festiwalach

Ten weekend jest szczególnie ważny dla fanów muzyki. W miejscowości Neuhausen ob Eck ma odbyć się Southside Festival, na którym ma bawić się około 60 tysięcy osób. W tym samym czasie na torze żużlowym Eichenring w Scheeßel rozpocznie się festiwal Hurricane, który przyciągnie 78 tysięcy ludzi. Uczestnicy mogą spodziewać się ponad 30 stopni oraz popołudniowych burz.