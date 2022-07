Upały w Europie. Nadciągająca fala upałów może być jedną z najgorszych

Piekielnie gorąco na Półwyspie Iberyjskim

Hiszpańska Sewilla jest jednym z najgorętszych europejskich miast. Tam osiem dni z rzędu temperatura była wyższa niż 41 st. C. Według niemieckiego serwisu meteorologicznego wetteronline.de w czwartek w Hiszpanii najgoręcej było w miejscowościach: Morón de la Frontera, Mérida i Talavera de la Reina. Tam termometry pokazały 45 st. C.

Fala upałów w Europie będzie długa i rozległa

Zdaniem ekspertów z AccuWeather upały w ciągu tygodnia mają objąć we władanie niemal całą Europę. - Istnieje obawa, że ta spiekota może przerodzić się w falę upałów, która potrwa 20 lub więcej dni w wielu europejskich krajach: od Portugalii po centralną Francję i centralne regiony południowo-wschodniej Europy - powiedział Tyler Roys, starszy meteorolog AccuWeather. Dodał, że taka wysoka temperatura może utrzymać się do końca lipca, a nawet w sierpniu. - Dotyczy to Węgier , wschodniej Chorwacji, wschodniej Bośni, Serbii, południowej Rumunii i północnej Bułgarii - wyliczał meteorolog.

- Ta fala upałów będzie faktycznie długa. Nie będzie ona jednak jednorodna w Europie, co wskazują wyniki modelu GFS - skomentował w rozmowie z tvnmeteo.pl dr Michał Marosz. Dodał, że będzie ona w miarę stabilna w Hiszpanii i na południu Europy do 17 lipca. - Później zacznie się przemieszczać w kierunku Francji. W poniedziałek 18 lipca obejmie zachodnią Francję i częściowo Niemcy oraz Anglię - wyjaśnił.

A co z Polską?

Ekspert powiedział, że wysokie wartości na termometrach będą utrzymywać się w Hiszpanii, we Włoszech, na Bałkanach do 24 lipca. - Od 24 lipca ten upał zacznie nieco słabnąć na zachodzie Europy, ale nadal będzie bardzo gorąco - dodał.

Podkreślił, że to są prognozy i mogą się jeszcze zmienić. - Ta fala upałów na południu Europy, te wysokie temperatury, będą się utrzymywać przez dłuższy czas, ale to, czy zostaną pobite rekordy ciepła, ciężko jednoznacznie stwierdzić - przyznał.

Spiekota we Francji i Włoszech. Pad "ledwie zipie"

Z prognoz AccuWeather wynika, że w Paryżu temperatura w weekend i na początku przyszłego tygodnia może zbliżyć się do 40 st. C. Kiedy tak wysokie wartości odnotowywano podczas fali upałów w 2019 roku, władze pozwoliły paryżanom chłodzić się w fontannie Trocadero w pobliżu wieży Eiffla. Ten środek może zostać ponownie podjęty w nadchodzących dniach.

Nadciągające upały porównuje się we Francji z tymi, które nawiedziły Europę w 1757 roku. Był to najgorętszy lipiec w historii Paryża ze średnią temperaturą wynoszącą 25 st. C (podczas fali upałów w 2006 roku wartość ta wynosiła 24,8 st. C). 14 lipca 1757 roku termometry pokazały 37,5 st. C.