Fala sztormowa zmyła go z pokładu. Ranny Polak uratowany przez Portugalczyków

Słonie przyczyniły się do śmierci trzech osób w indyjskim stanie Asam w ciągu dwóch tygodni. Do ostatniego ataku doszło we wtorek, kiedy to zwierzę zaatakowało kobietę podczas jej porannego spaceru. Media podkreślają, że konflikt pomiędzy ludźmi i zwierzętami będzie się pogłębiał wraz z rosnącą fragmentacją naturalnych siedlisk słoni.