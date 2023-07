Fala afrykańskiego żaru zaleje Europę. W Hiszpanii możliwe nawet 45 stopni Celsjusza

Gorące powietrze znad Afryki zaleje kraje basenu Morza Śródziemnego. Z prognozy wynika, że w Hiszpanii temperatura może sięgnąć aż 45 stopni Celsjusza. Upalnie zrobi się też u naszych sąsiadów. Niemieckie służby meteorologiczne wydały w piątek ostrzeżenie przed upałami.

W nadchodzących dniach fala afrykańskiego ciepła ponownie uderzy w kraje basenu Morza Śródziemnego, w efekcie czego temperatura maksymalna w Hiszpanii przekroczy 40 stopni Celsjusza - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Miejscami we Włoszech czy w południowej Francji może zbliżyć się do tej wartości.

Fala upałów w Niemczech

Fala upałów ma dotrzeć nad Niemcy już w piątek. Z prognoz wynika, że u naszych sąsiadów przez cały weekend termometry pokażą powyżej 30 st. C. W niektórych regionach kraju mogą pokazać nawet 40 st. C.

Meteorolodzy ostrzegają, że najbliższa niedziela może okazać się najgorętszym dniem tego roku - poinformował portal Merkur. Przypomniał, że zaledwie kilka dni temu przez północne regiony Niemiec przeszedł niż Poly, który przyniósł gwałtowne burze. Żywioł spowodował śmierć dwóch osób.

Służby meteorologiczne wydały w piątek ostrzeżenie przed upałami na zachodzie oraz południowym zachodzie Niemiec. Sobota będzie jeszcze cieplejsza - miejscami termometry pokażą 34-36 st. C. Niedziela może przynieść dużo więcej ciepła. Temperatura może sięgnąć aż 40 stopni. Zdaniem ekspertów z wetter.de, może to być najgorętszy jak do tej pory dzień roku. W sobotę i niedzielę upałom towarzyszyć mogą burze, którym z kolei towarzyszyć będą porywy wiatru, ulewne deszcze i gradobicie. Ochłodzenie przyjść ma w poniedziałek (10 lipca). Tego dnia na północy kraju temperatura spadnie do 23-26 stopni dzięki przelotnym opadom deszczu i burzom.

Tropikalne noce, możliwe 45 stopni. Hiszpania w szponach gorąca

Już od niedzieli i początku następnego tygodnia temperatura w Hiszpanii ma wzrosnąć lokalnie do 45 stopni Celsjusza. Podczas tropikalnych nocy, które prognozowane są dla tego kraju, termometry nie pokażą mniej niż 25 st. C. Jak podaje państwowa agencja meteorologiczna Aemet, nad Morze Śródziemne napływają masy bardzo ciepłego i suchego powietrza z północnej Afryki, zwłaszcza z Algierii. "Prawie na pewno zmierzymy się z długą falą upałów w Hiszpanii" - napisał meteorolog Jose Miguel Vinas na Twitterze. "Jest wysoce prawdopodobne, że w ciągu następnych dni temperatury wzrosną nawet do 45 st. C" - dodał.

Gorąco w Hiszpanii PAP/EPA/Carlos Barba

Według synoptyków, obecnie nie można przewidzieć końca epizodu bardzo wysokiej temperatury, choć lekki spadek prawdopodobnie rozpocznie się dopiero pod koniec przyszłego tygodnia. Pomimo obfitych opadów deszczu i burz w Hiszpanii trwa susza meteorologiczna. To oznacza, że opady występują w ilościach poniżej średniej wieloletniej.

Upalnie w Chorwacji

Państwowy Urząd Meteorologii Chorwacji ostrzegł w czwartek przed zbliżającą się do kraju falą upałów, która dotrze nad chorwackie wybrzeże Adriatyku na początku przyszłego tygodnia - poinformował dziennik "Jutarnji list".

W większości kraju wysoka temperatura zacznie być odczuwana już na początku przyszłego tygodnia, a szczyt osiągnie w środę. W Dalmacji największe upały utrzymają się przez tydzień. - Tak wysoka temperatura może zagrażać zdrowiu, szczególnie osób wrażliwych, jak dzieci, chorzy, starsi czy osoby pracujące na zewnątrz - ostrzegają chorwaccy meteorolodzy. DHMZ wezwał do ostrożności i w razie wychodzenia z domu - odpowiedniego zadbania o ochronę ciała i o picie dużych ilości wody. Apel skierowano szczególnie do osób, które przyjechały do Chorwacji z innych - mniej przywykłych do wysokiej temperatury - części Europy i świata.

Fala upałów w Chorwacji Reuters

Autor:anw

Źródło: PAP, elconfidencial.com