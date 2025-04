Ewakuowano ponad trzy tysiące osób, zamknięto ruchliwą autostradę

Pożar wybuchł we wtorek na terenie amerykańskiego stanu New Jersey. Z powodu rozprzestrzeniającego się ognia ewakuowano ponad trzy tysiące osób, zamknięto też odcinek jednej z najruchliwszych autostrad.

Pożar pojawił się we wtorek rano w rezerwacie przyrody Greenwood Forest Wildlife Management Area w hrabstwie Ocean w stanie New Jersey. Jak podała w środę stacja CNN, udało się go opanować w 10 procentach. Ponad 1300 budynków jest zagrożonych i dlatego zdecydowano się na ewakuację ponad trzech tysięcy mieszkańców. Otwarto dla nich tymczasowe schroniska w dwóch szkołach.