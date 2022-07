Europa w ogniu. Zobacz mapę pożarów

Zgodnie z danymi agencji EFFIS, od początku roku do 16 lipca w Europie spłonęło 345 913 hektarów terenu - znacznie więcej niż wynosi średnia dla tego okresu (110 350 ha)

Hiszpania opłakuje ofiary

W Hiszpanii ogień szaleje przede wszystkim w regionach górskich, blisko granicy z Portugalią. W prowincji Zamora pożar rozpoczął się w weekend. Do tej pory płomienie pochłonęły ponad 10 tysięcy hektarów i zmusiły władze do ewakuacji 14 wiosek wokół powiatu Tabara. Jak podały służby ratunkowe, w poniedziałek w miejscowości Ferreruela znaleziono drugą ofiarę śmiertelną ognia - rolnika, który nie zdążył uciec z objętego pożarem obszaru. Zginął on zaledwie dzień po tragicznej śmierci strażaka biorącego udział w akcji gaśniczej.