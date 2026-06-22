Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Europa rozgrzana do czerwoności. "Londyn się gotuje"

|
Upał w Hiszpanii
Europa w szponach upału
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/DAVID ARJONA
Ofiary śmiertelne, zamknięte szkoły, rekordy temperatury - to niektóre skutki trwającej właśnie fali ekstremalnych upałów w Europie. W wielu krajach obowiązują najwyższe ostrzeżenia meteorologiczne. Władze apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności.

Ekstremalny upał opanował znaczną część Europy. Między innymi w Hiszpanii, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii termometry od wielu dni pokazują wartości powyżej 30 stopni Celsjusza. Miejscami temperatura powietrza przekracza nawet 40 st. C. Z powodu gorąca we Francji życie straciła między innymi dwójka małych dzieci. Drastycznie rośnie także liczba utonięć W wielu krajach wydano najwyższe ostrzeżenia meteorologiczne.

>>> CZYTAJ: Aż 41 stopni na zatrważających mapach IMGW

Francja. Tak gorąco nie było od lat

Nad Sekwaną po raz pierwszy w historii najwyższe ostrzeżenia przed upałem obowiązują w ponad połowie kraju. We wtorek francuskie służby wydały alarmy w 54 z 96 departamentów. Już w poniedziałek w kraju padły rekordy temperatury. W miejscowości Chateaumeillant w centralnej części kraju odnotowano 43,3 stopnia Celsjusza. Z kolei w Saintes na zachodzie kraju odnotowano 42 stopnie, a w Bordeaux termometry pokazały 41,9 st. C. Ponadto noc z poniedziałku na wtorek została ogłoszona najgorętszą od momentu zbierania pomiarów, czyli 1947 roku. Jak podała francuska agencja meteorologiczna, średnia temperatura w całym kraju wyniosła 21,6 st. C - o 0,2 stopnia więcej niż poprzedni rekord. W kolejnych dniach w ciągu dnia synoptycy spodziewają się nawet 45-46 stopni Celsjusza.

Upał zbiera także śmiertelne żniwo. W Carpentras na południu kraju zmarła dwójka małych dzieci, które zostały zostawione w rozgrzanym samochodzie. Z kolei w niedzielę w położonym na południu departamencie Gironde życie straciły trzy starsze osoby. Dramatycznie rośnie także liczba utonięć. Tylko od początku minionego weekendu we Francji utopiło się około 20 osób. Łącznie od 18 czerwca w ten sposób zginęło 40 ludzi - poinformował premier Sebastien Lecornu.

Szef francuskiego rządu zwołał we wtorek kolejną naradę międzyresortowego zespołu antykryzysowego. Z powodu ekstremalnej pogody część szkół w kraju odwołała zajęcia. W aglomeracji paryskiej zapowiedziano anulowanie części kursów wielu linii pociągów podmiejskich. Władze zaapelowały do mieszkańców o zachowanie ostrożności. Obecna fala upałów nad Sekwaną jest porównywalna do tej z 2003 roku, kiedy w wyniku gorąca umarło ok. 15 tysięcy osób.

Carpentras we Francji - to tu doszło do tragedii
Carpentras we Francji - to tu doszło do tragedii
Źródło zdjęcia: ENEX

Europa w szponach upału

Z ekstremalnym upałem zmaga się także wiele innych krajów Starego Kontynentu. We Włoszech ministerstwo zdrowia wydało najwyższy alert przed skwarem dla 15 miast. W kraju prognozowane są także burze z intensywnymi opadami deszczu i gradu oraz silnym wiatrem. O ostrożność apeluje do tysięcy polskich turystów ambasada RP we Włoszech, która publikuje na portalach społecznościowych przydatne rady i informacje.

Gorąco jest także w Wielkiej Brytanii. Zdaniem synoptyków we wtorek termometry w południowej części Anglii mogą pokazać nawet 37 stopni Celsjusza, co będzie potencjalnym nowym rekordem temperatury dla czerwca w tym kraju. Według prognoz upał w kolejnych dniach jeszcze bardziej przybierze na sile. Dziesiątki szkół w Anglii i Walii ogłosiło, że w tym tygodniu placówki zostaną zamknięte lub zakończą działalność wcześniej, aby chronić uczniów przed ekstremalnymi upałami. 

Upał we Włoszech
Upał we Włoszech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MASSIMO PERCOSSI

- Kryzys klimatyczny popycha nas w stronę wyższych temperatur i zbliża do katastrofalnych punktów krytycznych (...). Londyn nie tylko wzywa. On się gotuje - powiedział na trwającym w stolicy Anglii London Climate Action Week sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Z kolei w Hiszpanii niemal cały kraj został objęty alarmami przed upałem. Szczególnie niebezpiecznie jest w niektórych częściach na południu i północy półwyspu Iberyjskiego. Między innymi w Kraju Basków przy granicy z Francją temperatura w ciągu dnia może sięgnąć 40 stopni Celsjusza.

Klatka kluczowa-512058
Turyści w upalny dzień w Rzymie
Źródło: Reuters

CZYTAJ TEŻ: Pogoda na 16 dni: to nie był szczyt upałów

Źródło: tvnmeteo.pl, Le Monde, BBC, PAP, The Guardian, AP, France24
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 9 min
Edyta Krześniak - Bez polityki Piotra Jaconia
"Zdjęć było tysiące. Nie da się tego odzobaczyć". Mroczna prawda o guru polskiej psychologii
Piotr Jacoń
Giorgia Meloni i Donald Trump (13.10.2025)
"Teraz w końcu rozumiesz, jakim człowiekiem jest Trump"
Monika Winiarska
19 min
pc
Rafał Leśkiewicz
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
UpałFrancjaWielka Brytanialato
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Upalna aura
Gdzie i kiedy Polska zacznie się podgrzewać
Polska
Upał, mapy
40 stopni i więcej. Ekstremalna prognoza dla Polski
Prognoza
Malwina Żuchniewicz
Malwina Żuchniewicz świętuje doktorat. "Wiele poświęceń"
TVN24
slonce upal shutterstock_2469525397
U gospodarza mistrzostw świata zrobi się niezwykle gorąco
Świat
Piorun, burza, burze
Tu są w mocy czerwone alarmy
Prognoza
Ciepło, słonecznie
Co nas czeka, zanim nastanie piekło
Polska
Uważajmy na ulewy
"Nie zbliżaj się do wezbranych rzek"
Polska
Stalowa Wola
Zalało ulice, ZUS i hutę
Polska
Burza, chmury, deszcz
Trwa wędrówka burz
Polska
Zniszczenia w powiecie pyrzyckim po niedzielnych burzach
Brak prądu, zalane drogi. Bilans niedzielnych burz
Polska
Deszcz, grad
Nadciąga kolejna porcja deszczu. Pojawią się silne burze
Prognoza
Burza, noc, piorun
Superkomórka burzowa szaleje w części kraju
Polska
Burza, noc
Groźna noc we wszystkich województwach
Prognoza
Berlin nawiedziła burza z silną ulewą
Przyszła nawałnica, ulice stolicy opustoszały
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: to nie był szczyt upałów
Prognoza
Lato
"Nie mogliśmy sobie tego odpuścić"
Ciekawostki
Ulewy, intensywne opady deszczu
Alert RCB nadal w mocy
Polska
Burze
Brak prądu, uszkodzone dachy. Prawie 900 interwencji
Polska
Burza, noc
Tutaj wieczorem nadal się błyska
Polska
Burza, noc
Dwa rejony z czerwonymi ostrzeżeniami IMGW
Polska
Upał na horyzoncie
Upały nam nie odpuszczą. Czy pogoda się uspokoi
Prognoza
W sobotę burze znów zagrażają Antidotum Airshow Leszno
Nadciąga silna burza. Komunikat w sprawie Antidotum Airshow w Lesznie
Polska
Burza w Zurychu powaliła wiele drzew
Drzewo spadło na nastolatkę w Zurychu. Jest w stanie krytycznym
Świat
Lokalizacja sobotniego trzęsienia ziemi w Grecji
Podwójne trzęsienie ziemi na Krecie
Świat
Po wichurze w Lesznie-0001
Burza przerwała airshow w Lesznie. Co z pokazami w sobotę?
Polska
Słońce, upał
Upał w Polsce. Te 10 zasad warto znać
Ciekawostki
Burze w Polsce
Załamanie pogody w Polsce. "Zgłoszenia wciąż wpływają"
Polska
Wichura w Lesznie
Nagranie z Leszna. Widać siłę żywiołu
Polska
Burza
Gdzie jest burza? Tutaj wciąż słychać grzmoty
Polska
W Wietnamie uratowano ponad 400 kotów
Miały być przeznaczone do konsumpcji. Uratowali 400 kotów
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom