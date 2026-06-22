Europa rozgrzana do czerwoności. "Londyn się gotuje"

Europa w szponach upału Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/DAVID ARJONA

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Ekstremalny upał opanował znaczną część Europy. Między innymi w Hiszpanii, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii termometry od wielu dni pokazują wartości powyżej 30 stopni Celsjusza. Miejscami temperatura powietrza przekracza nawet 40 st. C. Z powodu gorąca we Francji życie straciła między innymi dwójka małych dzieci. Drastycznie rośnie także liczba utonięć W wielu krajach wydano najwyższe ostrzeżenia meteorologiczne.

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Francja. Tak gorąco nie było od lat

Nad Sekwaną po raz pierwszy w historii najwyższe ostrzeżenia przed upałem obowiązują w ponad połowie kraju. We wtorek francuskie służby wydały alarmy w 54 z 96 departamentów. Już w poniedziałek w kraju padły rekordy temperatury. W miejscowości Chateaumeillant w centralnej części kraju odnotowano 43,3 stopnia Celsjusza. Z kolei w Saintes na zachodzie kraju odnotowano 42 stopnie, a w Bordeaux termometry pokazały 41,9 st. C. Ponadto noc z poniedziałku na wtorek została ogłoszona najgorętszą od momentu zbierania pomiarów, czyli 1947 roku. Jak podała francuska agencja meteorologiczna, średnia temperatura w całym kraju wyniosła 21,6 st. C - o 0,2 stopnia więcej niż poprzedni rekord. W kolejnych dniach w ciągu dnia synoptycy spodziewają się nawet 45-46 stopni Celsjusza.

Upał zbiera także śmiertelne żniwo. W Carpentras na południu kraju zmarła dwójka małych dzieci, które zostały zostawione w rozgrzanym samochodzie. Z kolei w niedzielę w położonym na południu departamencie Gironde życie straciły trzy starsze osoby. Dramatycznie rośnie także liczba utonięć. Tylko od początku minionego weekendu we Francji utopiło się około 20 osób. Łącznie od 18 czerwca w ten sposób zginęło 40 ludzi - poinformował premier Sebastien Lecornu.

Szef francuskiego rządu zwołał we wtorek kolejną naradę międzyresortowego zespołu antykryzysowego. Z powodu ekstremalnej pogody część szkół w kraju odwołała zajęcia. W aglomeracji paryskiej zapowiedziano anulowanie części kursów wielu linii pociągów podmiejskich. Władze zaapelowały do mieszkańców o zachowanie ostrożności. Obecna fala upałów nad Sekwaną jest porównywalna do tej z 2003 roku, kiedy w wyniku gorąca umarło ok. 15 tysięcy osób.

Carpentras we Francji - to tu doszło do tragedii Źródło zdjęcia: ENEX

Europa w szponach upału

Z ekstremalnym upałem zmaga się także wiele innych krajów Starego Kontynentu. We Włoszech ministerstwo zdrowia wydało najwyższy alert przed skwarem dla 15 miast. W kraju prognozowane są także burze z intensywnymi opadami deszczu i gradu oraz silnym wiatrem. O ostrożność apeluje do tysięcy polskich turystów ambasada RP we Włoszech, która publikuje na portalach społecznościowych przydatne rady i informacje.

Gorąco jest także w Wielkiej Brytanii. Zdaniem synoptyków we wtorek termometry w południowej części Anglii mogą pokazać nawet 37 stopni Celsjusza, co będzie potencjalnym nowym rekordem temperatury dla czerwca w tym kraju. Według prognoz upał w kolejnych dniach jeszcze bardziej przybierze na sile. Dziesiątki szkół w Anglii i Walii ogłosiło, że w tym tygodniu placówki zostaną zamknięte lub zakończą działalność wcześniej, aby chronić uczniów przed ekstremalnymi upałami.

Upał we Włoszech Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MASSIMO PERCOSSI

- Kryzys klimatyczny popycha nas w stronę wyższych temperatur i zbliża do katastrofalnych punktów krytycznych (...). Londyn nie tylko wzywa. On się gotuje - powiedział na trwającym w stolicy Anglii London Climate Action Week sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Z kolei w Hiszpanii niemal cały kraj został objęty alarmami przed upałem. Szczególnie niebezpiecznie jest w niektórych częściach na południu i północy półwyspu Iberyjskiego. Między innymi w Kraju Basków przy granicy z Francją temperatura w ciągu dnia może sięgnąć 40 stopni Celsjusza.

Turyści w upalny dzień w Rzymie Źródło: Reuters

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