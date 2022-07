Mapa pożarów w Europie. W nieco ponad pół roku spłonęło tyle hektarów, ile przez cały rok

Rok 2022 jest szczególnie niebezpieczny pod względem pożarów. Jak wskazują dane Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS), do 9 lipca w krajach Unii Europejskiej spłonęły ponad 343 tysiące hektarów. To prawie tyle samo, ile średnio w ciągu całego roku. Z wielu miejsc w Europie spływają informacje o trudnej walce z żywiołem.

"Mieliśmy balkon zasypany popiołem"

- Od 12 lat przyjeżdżam co roku tutaj na wakacje, właśnie do tego miasta. Tutaj często są pożary, ale jeszcze nigdy nie widziałem takiego. Paliło się wielokrotnie, ale nie aż tak. Samoloty gaszą pożar. O 4 rano nie było czym oddychać, musieliśmy pozamykać okna. Mieliśmy balkon zasypany popiołem i resztką spalonej trawy. Ogień musiał być już bardzo blisko - mówi. Mężczyzna zaznacza, że cały czas trwa akcja gaśnicza, a miejscowi zachowują spokój. - Nikt nie wywołuje paniki, my też staramy się być spokojni. Ze strony władz nie ma jeszcze zaleceń opuszczenia miasta. Jednak myśleliśmy, żeby się ewakuować i wracać do Niemiec, gdzie mieszkam na co dzień. Zostały nam jeszcze dwa dni tutaj, więc zobaczymy, jak się wszystko potoczy. Sprawa jest rozwojowa - dodaje.