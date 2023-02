Etna pod śniegiem. Seria wypadków wśród zimowych zdobywców wulkanu

Włoscy ratownicy od kilku dni mają pełne ręce roboty. Ponieważ Etna - czynny stratowulkan położony na wybrzeżu Sycylii - pokryła się grubą warstwą śniegu, nie brakuje chętnych do zdobycia jej w warunkach zimowych. Niestety nie zawsze jest to bezpieczne.

Podobne problemy mieli dwaj 52-letni turyści z Turynu. Obaj utknęli na wysokości 2000 m n.p.m. w rejonie Valle del Bove. Strażacy, który przybyli na ratunek, musieli użyć specjalnej wyciągarki, by się do nich dostać. Jeden z mężczyzn uległ wypadkowi i prawdopodobnie miał złamaną prawą nogę. Strażacy przetransportowali go natychmiast do najbliższego szpitala w prowincji Katania.