Świat Etna dała o sobie znać. Utrudnienia na ważnym lotnisku Krzysztof Posytek |

Etna znów utrudnia życie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ORIETTA SCARDINO

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W sobotę Etna znów dała o sobie znać. Jak poinformowała agencja informacyjna ANSA, wulkan wyrzucił chmurę popiołu i gazu na wysokość nawet czterech kilometrów.

W związku ze wzmożoną aktywnością Etny pojawiły się utrudnienia na lotnisku w Katanii. Firma SAC, operator portu lotniczego Katania-Fontanarossa, poinformowała w oświadczeniu, że wszystkie przyloty i odloty zostały zawieszone do godziny 12 w niedzielę. Poprosiła pasażerów o sprawdzenie statusu swojego rejsu u przewoźnika przed udaniem się na lotnisko.

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Kolejne zakłócenia na największym lotnisku na Sycylii

Etna to najwyższy i najbardziej aktywny wulkan w Europie. Jego erupcje często doprowadzają do zakłóceń w transporcie powietrznym na Sycylii. Najbardziej narażone na wzmożoną aktywność wulkanu jest port lotniczy w Katanii - piąty pod względem ruchu pasażerskiego we Włoszech - położony zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od szczytu.

W tym roku do największych utrudnień w związku z aktywnością Etny dochodziło w pierwszej połowie sierpnia. Lotnisko w Katanii nie działało wówczas przez wiele dni, a problemy pojawiały się również w innych portach lotniczych na Sycylii. Kolejny, krótszy epizod wzmożonej aktywności Etny miał miejsce w połowie września.

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