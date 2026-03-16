Ponad 100 ofiar osuwiska. Tysiące mieszkańców bez dachu nad głową

Do osuwisk i powodzi doszło w regionie Gamo Gofa w Etiopii Źródło: Google Earth

W ubiegłym tygodniu Etiopię nawiedziły intensywne opady deszczu. Doprowadziły one do osuwisk w górskim regionie Gamo Gofa na południowym zachodzie kraju. W kolejnych dniach rósł bilans ofiar śmiertelnych.

Ponad 11 tysięcy osób bez dachu nad głową

W niedzielę rząd Regionalnego Stanu Południowej Etiopii, gdzie znajduje się Gamo Gofa, przekazał, że w wyniku ataku żywiołu zginęło 125 osób. Poprzednio, w sobotę, informowaliśmy o co najmniej 80 ofiarach.

Osuwiska pozbawiły wielu mieszkańców dachu nad głową. Jak podał regionalny rząd w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych, ponad 11 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy.

W sobotę na miejscu tragedii pojawił się premier Etiopii Abiy Ahmed. We wpisie w serwisie X złożył on kondolencje rodzinom ofiar i zapowiedział rządową pomoc.

I express my sorrow over the loss of the lives of our citizens who died due to the sudden landslide disaster that occurred as a result of the Belg rains in Gacho Baba and other districts of the Gamo Zone in the South Ethiopia Region. The government will continue to provide the… pic.twitter.com/bYrGYLyIUs — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) March 14, 2026 Rozwiń

Tragiczne w skutkach osuwiska coraz częstsze

To nie pierwsze tragiczne w skutkach osuwisko w Etiopii w ostatnich latach. W lipcu 2024 roku w graniczącym z Gamo Gofa regionie Geze Gofa masy ziemi pozbawiły życia 229 osób. Według naukowców liczba podobnych zdarzeń w Afryce Wschodniej wzrasta, co jest skutkiem zmian klimatu.

Opracował Krzysztof Posytek