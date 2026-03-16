Ponad 100 ofiar osuwiska. Tysiące mieszkańców bez dachu nad głową

W ubiegłym tygodniu Etiopię nawiedziły intensywne opady deszczu. Doprowadziły one do osuwisk w górskim regionie Gamo Gofa na południowym zachodzie kraju. W kolejnych dniach rósł bilans ofiar śmiertelnych.
Ponad 11 tysięcy osób bez dachu nad głową
W niedzielę rząd Regionalnego Stanu Południowej Etiopii, gdzie znajduje się Gamo Gofa, przekazał, że w wyniku ataku żywiołu zginęło 125 osób. Poprzednio, w sobotę, informowaliśmy o co najmniej 80 ofiarach.
Osuwiska pozbawiły wielu mieszkańców dachu nad głową. Jak podał regionalny rząd w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych, ponad 11 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy.
W sobotę na miejscu tragedii pojawił się premier Etiopii Abiy Ahmed. We wpisie w serwisie X złożył on kondolencje rodzinom ofiar i zapowiedział rządową pomoc.
Tragiczne w skutkach osuwiska coraz częstsze
To nie pierwsze tragiczne w skutkach osuwisko w Etiopii w ostatnich latach. W lipcu 2024 roku w graniczącym z Gamo Gofa regionie Geze Gofa masy ziemi pozbawiły życia 229 osób. Według naukowców liczba podobnych zdarzeń w Afryce Wschodniej wzrasta, co jest skutkiem zmian klimatu.
Opracował Krzysztof Posytek
Źródło: Reuters, tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: South Ethiopia Regional State Office Of The President/X