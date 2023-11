Po śnieżycach mogą nie mieć prądu przez kilka dni

Pierwsze w sezonie intensywne opady śniegu pozbawiły prądu tysiące mieszkańców Estonii. W związku z kontynuacją opadów spodziewane są dalsze awarie i utrudnienia na drogach - poinformowała we wtorek agencja BNS.

Największe problemy z dostępem do prądu odnotowano w południowo-wschodniej Estonii, w centrum kraju oraz na północy w okolicach stołecznego Tallina. We wtorek nad ranem ponad pięć tysięcy osób zgłosiło problem z dostępem do elektryczności.