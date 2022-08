Erupcja wulkanu Fagradalsfjall na zdjęciach Reportera 24. "To jest niebezpieczny teren, bardzo trudny"

"Ludzie na siebie nie uważają"

W rozmowie z redakcją Kontaktu 24 mężczyzna zaznaczył, że dwa tygodnie temu zaczęły się wstrząsy zwiastujące erupcję. - W ostatnim tygodniu przybrały na sile, a wczoraj miały magnitudę do 4 lub 5,4. Ludzie w nocy budzili się, szafy trzeszczały - opowiadał.

Internauta przekazał, że jest to już trzeci wybuch tego wulkanu, którego był świadkiem przez lata swojego pobytu w Islandii. - Widziałem już trzy podobne erupcje, ostatnią w zeszłym roku. Teraz udało się zobaczyć znowu, jak lawa tryska z wulkanu. Wczoraj wybrałem się tam z rodziną, żona z dziećmi jeszcze nie widziała na żywo takiego widoku. O 19.30 wyruszyliśmy w drogę, jechaliśmy godzinę autem, a potem trzeba było przejść 10 kilometrów przez górzysty, trudny teren. Zajęło nam to około dwóch godzin - opowiadał internauta.

Pan Adrian zaznaczył, że po drodze spotkał tłumy turystów, którzy także chcieli zobaczyć na własne oczy siłę i potęgę natury. - W ciągu dwóch dni przewinęło się tam kilkaset osób. Z tego, co wiem, musiały interweniować służby, bo ludzie na siebie nie uważają. Idąc w stronę tej erupcji są pozostałości starej erupcji, takie pozasychane, lub częściowo pozasychane skorupy, pod którymi jest albo płynna lawa albo szczeliny, w które można wpaść. Często pod skorupą znajdują się banie powietrzne, które pękają pod ciężarem turystów. Służby apelują, by bardzo uważać i nie chodzić po tych skorupach. Ale ludzie chodzą, bo w ten sposób skracają sobie drogę do aktywnej erupcji - mówił mężczyzna.