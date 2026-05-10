Świat

Odnaleziono ciała zaginionych turystów. "Cały czas trwa erupcja"

Do erupcji wulkanu Dukono doszło na indonezyjskiej wyspie Halmahera
Akcja poszukiwawcza po erupcji wulkanu Dukono w Indonezji
Indonezyjskie władze poinformowały w niedzielę o śmierci dwóch obywateli Singapuru. Ciała poszukiwanych od kilku dni osób znaleziono niedaleko krawędzi głównego krateru indonezyjskiego wulkanu Dukono.

Do erupcji wulkanu Dukono, który położony jest na indonezyjskiej wyspie Halmahera, doszło w piątek - podała agencja informacyjna Reuters. W momencie zdarzenia w okolicach stożka przebywało 20 turystów z Singapuru i Indonezji. Z krateru wydobył się gęsty dym, który wzniósł się na wysokość blisko 10 kilometrów. Indonezyjska agencja wulkanologiczna podała, że do niedzieli odnotowano co najmniej cztery kolejne erupcje.

Wybuch wulkanu Dukono w Indonezji
Odnaleziono ciała zaginionych turystów z Singapuru

Indonezyjskie władze poinformowały w niedzielę o śmierci dwóch obywateli Singapuru, których poszukiwania trwały od piątku. Ratownicy znaleźli ich ciała niedaleko krawędzi głównego krateru. Jak podała agencja Reuters, ich ewakuacja jest w toku.

- Ewakuacja ciał jest utrudniona, ponieważ cały czas trwa erupcja wulkanu Dukono - powiedział Iwan Ramdani, szef lokalnego biura Krajowej Agencji Poszukiwawczo-Ratunkowa (BASARNAS). Dodał, że pogoda nie sprzyja akcji, ponieważ w regionie cały czas pada deszcz.

Szef agencji BASARNAS przekazał, że w akcji uczestniczy około 150 osób z dwoma dronami termowizyjnymi, a poszukiwania zaginionych koncentrowały się na obszarze około 100-150 metrów od krawędzi głównego krateru.

W sobotę służby znalazły ciało pierwszej ofiary erupcji. Została ona zidentyfikowana jako lokalna wędrowczyni o imieniu Enjel.

Trwa akcja poszukiwawcza w rejonie wulkanu Dukono w Indonezji
Erupcja wulkanu Dukono

Teren wulkanu Dukono objęty jest obecnie trzecim z czterech poziomów alarmowych. Z powodu wyraźnie zwiększonej aktywności sejsmicznej od 17 kwietnia obowiązywał tam kategoryczny zakaz wstępu dla turystów. Zalecono też zachowanie co najmniej czterokilometrowej strefy buforowej wokół niebezpiecznego krateru Malupang Warirang.

Rozległy archipelag indonezyjski leży w strefie tak zwanego Pacyficznego Pierścienia Ognia. Jest to miejsce częstych kolizji potężnych płyt tektonicznych, co skutkuje niespodziewanymi trzęsieniami ziemi oraz regularnymi wybuchami wielu pobliskich aktywnych wulkanów.

Anna Bruszewska
