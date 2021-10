Kolejna chmura dwutlenku siarki z wulkanu Cumbre Vieja zmierza nad Polskę

Jak informuje IMGW, w środę do Polski dotrą kolejne porcje zanieczyszczeń z wulkanu Cumbre Vieja. Zjawisko nie będzie jednak niebezpieczne dla zdrowia.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformowali we wtorek, że nad Polską w środę przejdzie chmura dwutlenku siarki wydobywającego się z wulkanu Cumbre Vieja. Zanieczyszczenie znajdzie się nad Polską będzie przemieszczać się z południowego zachodu na wschód. "Cały epizod ma potrwać do czwartku, do godzin porannych" - napisano na Twitterze.