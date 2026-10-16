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Świat

Eldorado dla wędkarzy. W wodach Kalifornii panuje niezwykłe ożywienie

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Mobula tarapacana
Te zwierzęta przybyły do Kalifornii za sprawą El Nino
Źródło wideo: Juan Morales/@Sky_angel_drones/Reuters
Źródło zdj. gł.: Juan Morales/@Sky_angel_drones/Reuters
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U wybrzeży amerykańskiego stanu Kalifornia pojawiają się ryby, które najlepsze warunki do życia mają w cieplejszych wodach Pacyfiku. I to w dużych ilościach. Także tamtejsze plaże odwiedzają niecodzienni goście. Co za tym stoi?

Zjawisko El Nino, powodujące wzrost temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku, ma w tym roku szanse na to, by stać się rekordowo silne. Jednym z jego skutków jest przemieszczanie się ciepłych wód oceanicznych dalej na północ, a wraz z nimi - preferujących ciepłe wody gatunków ryb. Cała masa takich stworzeń pojawiła się między innymi u wybrzeży Kalifornii, która - poza doświadczaniem wpływu El Nino - zmaga się z morską falą upałów.

Z tych odwiedzin cieszą się przede wszystkim wędkarze - w okolicy da się zaobserwować mnóstwo tuńczyków, koryfen i mieczników. - Widujemy też duże rekiny, w tym rzadkie gatunki, jak głowomoty i rekiny wielorybie - powiedział w rozmowie z agencją informacyjną Reuters Nate Jaros, wiceprezes do spraw opieki nad zwierzętami w Aquarium of the Pacific w Long Beach w hrabstwie Los Angeles. - To ogromna różnorodność zwierząt, które pojawiły się tutaj dzięki wodom przyniesionym przez zjawisko El Nino - dodał.

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Mobula tarapacana - gatunek ryby z rodziny mantowatych
Mobula tarapacana - gatunek ryby z rodziny mantowatych
Źródło zdjęcia: Juan Morales/@Sky_angel_drones/Reuters

"To naprawdę ekscytujące ryby"

Z napływu nietypowych gatunków, w tym latających ryb i przedstawicieli rodziny mantowatych, cieszą się także przedsiębiorcy. Donna Kalez, współwłaścicielka firmy oferującej rejsy dla wędkarzy w Dana Point w hrabstwie Orange, poinformowała, że podczas tegorocznych wypraw wyłowiono około pięć tysięcy tuńczyków żółtopłetwych. W 2025 roku udało się złapać zaledwie dwie sztuki. Wędkarze często łowią także solandry i koryfeny.

- Koryfeny to naprawdę ekscytujące ryby, bo są bardzo zwinne i wyskakują z wody. Łowimy je w pobliżu łąk wodorostów i to prawdziwa frajda - mówiła Kalez.

Plaża w Santa Cruz w Kalifornii
Plaża w Santa Cruz w Kalifornii
Źródło zdjęcia: Robert Harding Video/Shutterstock

Pierwszy taki przypadek w historii

Jak poinformowała amerykańska Narodowa Agencja Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA), we wrześniu na dwóch plażach w hrabstwie Orange odkryto dwa gniazda żółwia oliwkowego. Były to pierwsze w historii udokumentowane gniazda jakiegokolwiek gatunku żółwia morskiego na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Jaros i jego zespół we współpracy z NOAA zabezpieczyli jaja przed nadchodzącą burzą.

- Współpracując z NOAA i innymi partnerami, udało nam się wkroczyć do akcji, zebrać jaja i przenieść je tutaj, do akwarium, w nadziei, że jeśli zostaną zapłodnione, będą się rozwijać normalnie, a my pomożemy im zapewnić dobry start - wyjaśnił Jaros.

Nie wiadomo jednak, czy żółwie znalazły się w nowym miejscu za sprawą El Nino, czy może też sprowadził je tam chociażby błąd nawigacyjny.

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Zagrożenie dla wodorostów i plaż

Eksperci przypominają, że dla niektórych gatunków ciepłe wody przyniesione przez El Nino stanowią zagrożenie. Na największe krótkoterminowe szkody narażone są wodorosty, które rozwijają się w chłodniejszych wodach i stanowią siedlisko dla wielu gatunków zwierząt. Specjaliści dodali, że w przyszłym roku po ustąpieniu El Nino warunki w większości powrócą do normy.

Na skutki El Nino narażone jest także samo wybrzeże. Zjawisko to przyczynia się do podnoszenia się poziomu morza oraz wzmaga aktywność huraganową na wschodnim Pacyfiku. Podwyższony poziom morza w połączeniu z wysokimi falami zwiększa ryzyko powodzi przybrzeżnych i erozji plaż. W ramach przygotowań na dalsze skutki El Nino władze stanu ogłosiły we wrześniu stan wyjątkowy.

Źródło: Reuters
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Tagi:
zwierzętaKaliforniaUSAEl Nino i La Nina
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