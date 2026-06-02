Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

El Nino "doleje oliwy do ognia w ocieplającym się świecie"

|
Fale, ocean, wzburzone morze, sztorm
El Nino - jakie są konsekwencje
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
Tegoroczne El Nino może być jednym z najsilniejszych w historii pomiarów - ostrzegła Organizacja Narodów Zjednoczonych. Najnowsze prognozy wskazują, że zjawisko zapowiada się niezwykle intensywnie, co doprowadzi do występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych na świecie.

El Nino to anomalia pogodowa, która występuje na Oceanie Spokojnym. Pojawia się, gdy temperatura na powierzchni wody w strefie równikowej jest ponadprzeciętnie wysoka. Zjawisko to wiąże się też z osłabieniem pasatów, czyli stałego wiatru wiejącego w strefie międzyzwrotnikowej. Zmiana temperatury powierzchni oceanu ma wpływ na wzorce pogodowe na obszarze od Ameryki Północnej i Południowej, przez Azję Południowo-Wschodnią i Australię, aż po wschodnie wybrzeża Afryki.

W środę Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) podała, że prawdopodobieństwo wystąpienia El Nino w okresie od czerwca do sierpnia 2026 roku wzrosło do 80 procent. Według prognoz warunki takie mają utrzymać się co najmniej do listopada. Meteorolodzy ostrzegli, że tegoroczna anomalia może okazać się wyjątkowo silna - być może nawet rekordowo.

Jaki będzie tegoroczny sezon huraganowy? Prognoza Amerykanów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jaki będzie tegoroczny sezon huraganowy? Prognoza Amerykanów

Może paść niepokojący rekord

Za bardzo silne uważa się El Nino, podczas którego temperatura wód powierzchniowych wzrasta o więcej niż dwa stopnie w stosunku do długoterminowej średniej. Od 1950 roku takie "super El Nino" zdarzyły się tylko kilka razy. Niektóre agencje meteorologiczne prognozują, że tegoroczne zjawisko może być najsilniejszym w historii.

Dlaczego tegoroczna anomalia może być aż tak intensywna? W okresie od końca kwietnia do połowy maja temperatura wód powierzchniowych w środkowo-wschodniej części równikowego Pacyfiku zbliżała się do progów charakterystycznych dla anomalii. Jednocześnie głębiej pod powierzchnią oceanu temperatury wody były o ponad sześć stopni Celsjusza cieplejsze niż zazwyczaj, stanowiąc silnik napędowy dla El Nino.

- El Nino doleje oliwy do ognia w ocieplającym się świecie. Skutki będą poważniejsze niż zwykle i obejmą jeszcze większe obszary, przekraczając granice z niszczycielską prędkością - ostrzegł sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Skutki El Nino na świecie
Skutki El Nino na świecie
Źródło zdjęcia: WMO

Ekstremalne zjawiska i obawa o przyszłość

W jaki sposób El Nino wpływa na wzorce pogodowe? Cieplejsza woda przy powierzchni Pacyfiku stanowi paliwo napędowe do rozwoju silnych burz, a osłabione pasaty powodują przemieszczanie się strefy opadów. W niektórych częściach świata oznacza to większe ryzyko ulew i powodzi, a w niektórych susze. Na dodatek El Nino dodatkowo podwyższa globalną temperaturę powietrza, co sprzyja ekstremalnym zjawiskom pogodowym w niektórych częściach świata.

Według WMO od czerwca do sierpnia należy się spodziewać ponadprzeciętnych temperatur powietrza w większości regionów świata. Moga się one utrzymać nawet do listopada.

Silne El Nino zwykle powoduje napływ gorącego i suchego powietrza nad niektóre obszary Ameryki Południowej, Azji Południowo-Wschodniej i Australii, zwiększając ryzyko susz i pożarów. W przeszłości „super El Nino” powodowały wzrost cen żywności i globalną utratę dochodów rzędu miliardów dolarów na skutek m.in. zniszczenia plonów.

- Musimy przygotować się na potencjalnie silne zjawisko El Nino, które zaostrzy suszę i intensywne opady deszczu oraz zwiększy ryzyko fal upałów zarówno na lądzie, jak i w oceanach - przekazała dyrektor generalna WMO Celeste Saulo. - Będziemy monitorować warunki w nadchodzących miesiącach, aby wspierać rządy, agencje humanitarne i wrażliwe na zmiany klimatu sektory. Wczesne prognozy i ostrzeżenia mają kluczowe znaczenie dla ratowania życia oraz łagodzenia skutków zjawiska - dodała.

Anomalia pogodowa El Nino
Anomalia pogodowa El Nino
Źródło zdjęcia: Maciej Zieliński/PAP/Reuters
Źródło: PAP, Reuters, WMO, UN
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 9 min
pc
"To, co się dzieje z alkoholem w Polsce, jest niepokojące"
Piotr Jacoń
36 min
pc
Dalej pójdę sama
TVN24
39 min
2201_chirurzka_2
Pani mnie będzie operować?
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
NaukaEl Nino i La Nina
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Poseł PiS "niedysponowany" na lotnisku. Analizujemy zdjęcia
Poseł PiS "niedysponowany" na lotnisku. Przeanalizowaliśmy zdjęcia ze zdarzenia
Gabriela Sieczkowska
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Guz z zębami i włosami. Czym jest potworniak, który przyczynił się do dramatu Klaudii?
TVN24
NBP
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
BIZNES
Pożar na terenie ogródków działkowych na Paluchu
Słup czarnego dymu przy lotnisku
WARSZAWA
Henry Nowak
Dożywocie dla zabójcy studenta polskiego pochodzenia. Premier: to szokująca sprawa
TVN24
Karol Nawrocki
Kolejne weto prezydenta
TVN24
kamper przyczepa wakacje shutterstock_1213921549_S
Pozwali sąsiadkę z powodu zapachu. "Co to jest?!"
TVN24
Mężczyzna trafił do aresztu
Skazany za przelewy do Ukrainy. "Żałuję, że pojechałem"
BIZNES
Rowerzysta zaatakował seniorkę we Wrocławiu
"Zsiadł z roweru i pchnął na chodnik". Nowe ustalenia policji
TVN24
Para młoda podczas uroczystości weselnej
Niebezpieczny trend na weselach. "Wszyscy nagrywali"
TVN24
50-letnia Magdalena z Krakowa przez około 30 lat nie wychodziła z mieszkania
Ich córka około 30 lat nie wychodziła z mieszkania. "To jest nasza wina, moja i żony"
TVN24
EN_01678540_0395
Putin sięgnął po rakiety Cyrkon, "spadają jak piorun". Rośnie liczba ofiar
TVN24
Szczury w kanalizacji
W mieście zapadła się ulica. Okazało się, że była pod nią sieć tuneli
TVN24
Azja, Turcja, Dalyan, Plaża Iztuzu shutterstock_422170012
Nowe zasady dla turystów w Turcji. Surowe kary za złamanie przepisów
BIZNES
"Tak działa legalny bat na Prezydenta RP"? Sprawdzamy
FAŁSZ750 tysięcy e-podpisów, czyli "legalny bat" na prezydenta? Sprawdzamy
Gabriela Sieczkowska
Aleksandra Gajewska i Michał Wawer
"Absolutnie bolesne" słowa o in vitro. "Nie ma pan pojęcia, o czym mówię"
TVN24
Airbus A330, Hainan Airlines, Moskwa
Zakręcają kurek z paliwem dla samolotów. Decyzja po atakach na rafinerie
BIZNES
Pauline Hanson
Nowy sondaż. Kolejny kraj stawia na skrajną prawicę
TVN24
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom
Księgowa okradała kasę. Kobieta stanie przed sądem, a z nią siedem innych osób
TVN24
Burzowo
Gdzie jest burza?
Polska
benzyna dystrybutor paliwo shutterstock_1922799440
Takie będą ceny paliw w środę. Nowe stawki
BIZNES
Policja zatrzymała 48-letniego warszawskiego adwokata
Adwokat zawieszony po aresztowaniu. "To jest naprawdę ewenement"
WARSZAWA
Burzowo, chmury, czerwiec
Pogoda na Boże Ciało i długi weekend
Prognoza
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Sędziowie TK złożyli skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
TVN24
kask dziecko AdobeStock_434911872
Bez kasku ani rusz. Nowe zasady dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg
Anna Bielecka
shutterstock_569637913
UOKiK stawia zarzuty Dino. "Praktyki kojarzące się z XIX wiekiem"
BIZNES
Policjanci zatrzymali 33-latka
Kłuł i ciął nożem na lewo i prawo. A potem uciekł
WARSZAWA
Order Orła Białego
"Rozdawanie na lewo i prawo". Który prezydent nadał najwięcej Orderów Orła Białego
Zuzanna Karczewska
Patryk Jaki
Jest wniosek o "zgodę na pociągnięcie europosła Jakiego do odpowiedzialności karnej"
TVN24
Banknoty (zdjęcie ilustracyjne)
Co z ratami kredytów po decyzji RPP?
BIZNES
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom