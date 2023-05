El Nino ma "zachować się" w Indiach inaczej niż zwykle

Za kilka dni Indie oficjalnie rozpoczną porę monsunową. W okresie od czerwca do września kraj będzie regularnie nawiedzany przez opady deszczu, które często bywają intensywne, ale to właśnie od nich zależy byt wielu mieszkańców. W tym roku pora monsunowa będzie przypadać w momencie rozwijania się zjawiska El Nino na Pacyfiku. Zazwyczaj wpływa ono na zmniejszenie sumy opadów, jak będzie tym razem?

Każdego roku w okresie od czerwca do września Indiom doskwiera monsun. Jak przekazało w piątek tamtejsze biuro meteorologiczne, nadchodząca pora deszczowa prawdopodobnie przyniesie sumę opadów, która będzie zbliżona do średniej wieloletniej. Jak zauważono, kształtujące się zjawisko El Nino nie zaburzy trendu i będzie to piąty rok z "przeciętnymi" lub "ponadprzeciętnymi" opadami.