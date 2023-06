Co z El Nino? Sytuacja jest dynamiczna, oczy meteorologów zwrócone w stronę Pacyfiku

Australijscy meteorolodzy z rządowego Bureau of Meteorology (BOM) poinformowali we wtorek, że istnieje 70-procentowe ryzyko na rozwój El Nino do końca tego roku. Ta anomalia pogodowa występująca na Pacyfiku może przynieść części świata powodzie, a innej - susze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Z modeli klimatycznych opracowywanych na bieżąco przez ekspertów z rządowego biura prognoz Bureau of Meteorology (BOM) wynika, że ryzyko rozwoju El Nino do końca tego roku. wynosi 70 procent. Jest to dla australijskich meteorologów alarmujące prawdopodobieństwo.

Podczas gdy modele pokazują, że jest bardzo prawdopodobne, że temperatura wody w Oceanie Spokojnym osiągnie poziom pozwalający na rozwój El Nino zimą, zaobserwowaliśmy też pewien ruch w atmosferze sprzyjający wystąpieniu El Nino - podała klimatolożka Catherine Ganter. - Zmiany te będą musiały się umocnić i utrzymać przez dłuższy czas, abyśmy mogli uznać za pewne pojawienie się El Nino - dodała.

Pierwsze oznaki El Nino uchwycone przez satelitę NASA/JPL-Caltech

Czym jest El Nino?

El Nino to anomalia pogodowa występująca na Pacyfiku. Pojawia się wtedy, kiedy temperatura na powierzchni wody w strefie równikowej Oceanu Spokojnego jest ponadprzeciętnie wysoka. Zjawisko to wiąże się również z osłabieniem pasatów (stałego wiatru wiejącego w strefie międzyzwrotnikowej).

Kiedy na Pacyfiku panuje wyższa temperatura, w Ameryce Północnej i Południowej istnieje większe ryzyko pojawienia się między innymi intensywnych opadów deszczu, a w rejonach Azji Południowo-Wschodniej i Australii Północnej - dotkliwej suszy.

Przeciwieństwem tego trendu jest La Nina. Z tym zjawiskiem mieliśmy do czynienia przez ostatnie trzy lata. Według najnowszych badań, za jego przedłużanie się mogły odpowiadać gigantyczne pożary buszu, do których doszło w Australii na przełomie lat 2019 i 2020.

El Nino na zdjęciu satelitarnym z 2019 roku El Nino na zdjęciu satelitarnym z 2019 roku meteo

Zjawisko El Nino z lat 2015-2016

Susza w Australii

Zjawisko El Nino może zwiększyć ryzyko wystąpienia ostrej suszy na wschodzie Australii. To w konsekwencji negatywnie wpłynie na produkcję pszenicy w Australii, drugiego co do wielkości eksportera tego zboża na świecie.

W ciągu ostatnich trzech lat w kraju odnotowano rekordową lub prawie rekordową produkcję pszenicy ze względu na rzadki, wydłużony wzorzec pogodowy La Nina, który zwykle przynosi więcej deszczu.

Anomalia pogodowa La Niña Adam Ziemienowicz/PAP/REUTERS

Autor:anw

Źródło: Reuters