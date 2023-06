El Nino powróciło. To nie jest dobra wiadomość

El Nino. Czym jest to zjawisko

Według CPC, jak napisano we wpisie w mediach społecznościowych, warunki El Nino będą "stopniowo wzmacniać się na półkuli północnej do zimy 2023-24". Wówczas spodziewany jest szczyt tego zjawiska.

"Nowy rekord w przyszłym roku jest zdecydowanie prawdopodobny"

Specjaliści obawiają się, że za sprawą zjawiska średnia globalna temperatura przekroczy 1,5 stopnia Celsjusza względem epoki przedprzemysłowej. Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) w swoim raporcie w maju przekazała, że istnieje 66-procentowe ryzyko, że stanie się to w ciągu najbliższych pięciu lat, co "będzie miało daleko idące konsekwencje" dla życia na Ziemi. W dokumencie tamtym również wskazano, że El Nino może mieć w tym swój częściowy udział.

Cieplej niż przeciętnie

Zgodnie z wytycznymi stosowanymi przez australijską agencję meteorologiczną Bureau of Meteorology (BOM) temperatura wód powinna być wyższa i cieplejsza o 0,8 st. C niż średnio w kluczowych obszarach wschodniego Pacyfiku. We wtorek BOM wydała komunikat, według którego jest 70-procentowe prawdopodobieństwa rozwoju El Nino do końca tego roku.