Świat

W powodziach zginęło kilkanaście osób. Ogłoszono stan wyjątkowy

Skutki powodzi w Balao (Ekwador)
Powodzie w Balao
Źródło: ENEX
Władze Ekwadoru ogłosiły stan wyjątkowy po powodziach wywołanych przez falę ekstremalnych opadów deszczu. Zginęło w nich co najmniej 11 osób, a tysiące straciło dach nad głową. Zniszczenia odnotowano w większości kraju.

Kataklizm w Ekwadorze wywoła niezwykle intensywna pora deszczowa, która obfitowała w ulewy oraz burze. W efekcie w wielu regionach kraju rzeki wystąpiły z brzegów oraz wystąpiły osuwiska ziemi. Najnowsze informacje mówią o co najmniej 11 ofiarach śmiertelnych i kilkudziesięciu zaginionych. Skala tragedii jest tak duża, że władze Ekwadoru wprowadziły 60-dniowy stan wyjątkowy. Decyzja ma na celu naprawienie szkód, które wystąpiły w większości państwa.

"Chce mi się płakać"

Jednym z najbardziej dotkniętych miejsc jest miasto Balao w prowincji Guayas w środkowo-zachodniej części Ekwadoru. Według zagranicznych mediów żywioł dotknął tam około trzech tysiące rodzin. Część z nich straciła dach nad głową. Wiele miejsc pokrytych jest grubą warstwą mułu. Mieszkańcy zmagają się też z brakiem prądu. Z ich relacji wynika, że powódź nawiedziła to miasto błyskawicznie.

- To sprawia, że chce mi się płakać...gdy widzę, że wszystko jest stracone - mówi jedna z mieszkanek.

Według władz powodzie i osuwiska dotknęły wszystkie prowincje Ekwadoru. Największe straty odnotowano w regionach położonych wzdłuż wybrzeża i w górach. W całym kraju zniszczonych zostało co najmniej 19 mostów i ponad 80 domów. Zniszczenia odnotowano także w ponad 800 szkołach i 31 szpitalach.

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: ENEX, Latina Republic, Diario Extra

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

EkwadorPowódź
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Mimulus cardinalis
Szybka ewolucja uratowała tę roślinę przed suszą
Silny wiatr
Porywy nawet do 100 km/h. Tu trzeba uważać
Prognoza
Wiosennie
Mocniej powieje, do 20 stopni na termometrach
Prognoza
Powodzie na Litwie
Zawyły syreny, zalało 20 domów
Świat
Dzik w centrum handlowym
Nietypowy "klient" w centrum handlowym
Świat
Nocne opady deszczu
Tutaj nocą mogą przydać się parasole
Prognoza
Lawa przecięła autostradę na wyspie Reunion
Erupcja na wyspie. Lawa przelała się przez jedną z dróg
Świat
Zerwany dach kościoła
Nawałnica w stolicy. Wiatr łamał drzewa, zerwał dach kościoła
Świat
Ziemia
Zmiany klimatu wydłużają dobę na Ziemi
Przebiśniegi, deszcz, wiosna, przedwiośnie
Pogoda na weekend. Zacznie się zmiana aury
Prognoza
W Korei Południowej sypnęło śniegiem
Sypnęło śniegiem w Korei Południowej
Świat
Koszyk wielkanocny
Jaka będzie Wielkanoc? IMGW podał prognozę
Prognoza
Na początku marca do Europy dotarł pył znad Sahary
"Brudny deszcz" padał w Europie. Opisała go NASA
Smog
Upały w południowej Kalifornii
"Dlaczego pocimy się na początku marca?". Zapanowały rekordowe upały
Świat
Rakieta SLS wykorzystywana podczas misji Artemis II
Lot wokół Księżyca. NASA podała nowy możliwy termin misji
Deszcz, wiosna, deszczowo, ulewa, pogoda
Będzie ciepło, ale miejscami popada
Prognoza
Dywan kwiatów w Dolinie Śmierci
Eksplozja kolorów na pustyni. Pierwsza taka od dekady
Świat
Miejsce, gdzie doszło do potężnego osuwiska skalnego
Fala wspięła się na kilkaset metrów, wyrwała drzewa z korzeniami
Świat
Akcja poszukiwawcza po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Osuwisko zmiotło prawie dwieście domów. Rośnie liczba ofiar
Świat
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Nocą miejscami pojawią się przymrozki
Prognoza
Wypływ lawy z wulkanu Piton de la Fournaise na Reunionie
Lawa o włos od drogi. Coś takiego nie zdarzyło się od prawie 20 lat
Świat
Pioruny, burze, noc
Strefa burz jest nieruchoma
Polska
Mbadokai Beach in Deranitan, East Nusa Tenggara
Nie odpływały. Część z nich zginęła
Świat
tatry grzyb
W Polsce odkryto nowy gatunek grzyba
Polska
warszawa shutterstock_2273407003
Efekt fenowy podgrzeje część Polski. Potem przyjdą opady śniegu
Prognoza
Jeżozwierz w miejscowości Alwernia (województwo małopolskie)
Egzotyczne zwierzę przecięło drogę kierowcy z Małopolski
Polska
Susza hydrologiczna
Susza "wisi w powietrzu"
Polska
Powódź w Australii
Odnaleziono ciała turystów. "Przyjechali, by zobaczyć nasz piękny kraj"
Świat
Sytuacja pogodowa nad Europą
Marcowe wahnięcie temperatury. "Szykuje nam się zmiana"
Prognoza
Wiosna pyłki alergia brzoza
Od stycznia do września. Tyle może trwać sezon alergii
Ciekawostki
Zwiń opisWięcej
