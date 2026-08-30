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Świat

Ekwador. Policja znalazła 32 legwany morskie w bagażu Rosjanki

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W bagażu turystki znalazły się 32 legwany morskie
W bagażu turystki znalazły się 32 legwany morskie
Źródło wideo: Fiscalía Ecuador/X
Źródło zdj. gł.: Fiscalía Ecuador/X
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32 legwany morskie zostały znalezione w bagażu rosyjskiej turystki na lotnisku w Ekwadorze. Gady te występują tylko na Wyspach Galapagos i są gatunkiem chronionym. Jak przekazały służby, zabezpieczone zwierzęta były słabe i odwodnione.

Jak podał portal "Expreso", do zatrzymania turystki doszło w nocy z piątku na sobotę na lotnisku w Quito, stolicy Ekwadoru. W bagażu obywatelki Rosji znaleziono 32 legwany morskie (początkowo służby informowały o 28 osobnikach). To cenny, chroniony gatunek, występujący jedynie w archipelagu Wysp Galapagos. Kobieta najprawdopodobniej próbowała wywieźć gady na Islandię.

Wymagają opieki weterynaryjnej

Z informacji przekazanych przez służby wynika, że kobieta nie odwiedziła wcześniej Galapagos. Śledczy starają się ustalić, w jaki sposób weszła w posiadanie endemicznie występujących tam jaszczurek - podkreślił dziennik "El Telegrafo". Legwany znalezione w walizce Rosjanki były osłabione i odwodnione. Zostały przewiezione do specjalistycznego ośrodka opieki, gdzie objęto je nadzorem weterynaryjnym. Eksperci mają nadzieję, że w przyszłości wrócą one na wolność.

Legwan morski (Amblyrhynchus cristatus) to niezwykły gatunek jaszczurki, który sporą część doby spędza w wodzie u wybrzeży Wysp Galapagos. Podstawą diety tych gadów są bowiem morskie algi. Aby pozbyć się nadmiaru morskiej soli przyswojonej wraz z pożywieniem, zwierzęta wydalają jej kryształki przez specjalne gruczoły nosowe. W sytuacji zagrożenia preferują ucieczkę, chociaż w niskich temperaturach mogą wykazywać więcej zachowań obronnych, na przykład próby gryzienia.

Za przestępstwa przeciwko dzikiej przyrodzie, takie jak zabijanie, chwytanie, posiadanie, przewożenie i sprzedaż zwierząt z gatunków objętych ochroną, kodeks karny Ekwadoru przewiduje karę od roku do trzech lat pozbawienia wolności.

Źródło: PAP, Expreso, Animal Diversity Web
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Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
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Tagi:
Ekwadorzwierzęta
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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