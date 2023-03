"Nieszczęście spotkało moją rodzinę". Wciąż szukają bliskich pod zwałami błota

Małe miasteczko Alausi w Ekwadorze nawiedziło w niedzielę wieczorem potężne osuwisko. We wtorek najbliżsi ofiar rozpoczęli ich pożegnania. Według oficjalnych informacji przekazanych przez władze, tragiczny bilans ofiar śmiertelnych sięga 11 osób. Wiele wskazuje na to, że nie jest to jeszcze koniec. Dziesiątki mieszkańców wciąż jest uwięzionych pod masami ziemi, a ich rodziny robią wszystko, by wydostać ich żywych.