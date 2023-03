Osunięcie się ziemi w Ekwadorze. Zginęło co najmniej 16 osób

W Andach w Ekwadorze z powodu ulewnych opadów deszczu osunęła się ziemia. Zginęło co najmniej 16 ludzi, siedem osób uważa się za zaginione.

Osuwisko pochłonęło część miasta Alausi w środkowej części kraju, położonego na wysokości ponad dwóch tysięcy metrów nad poziomem morza - podała ekwadorska Agencja Zarządzania Kryzysowego. Co najmniej 163 domy zostały całkowicie zniszczone. - Jesteśmy świadkami strasznej tragedii - powiedział agencji Reutera minister transportu Ekwadoru Dario Herrera. - Najważniejsze, co musimy zrobić, to wydostać ludzi - dodał.