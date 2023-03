Osuwisko w Ekwadorze. Pod zwałami ziemi i kamieni setki domów. Są zabici i zaginieni

Trudny do policzenia bilans ofiar

Do zdarzenia doszło w niedzielę 26 marca wieczorem miejscowego czasu. We wtorek nadal prowadzona jest akcja ratunkowa, także z udziałem psów tropiących, a władze powstrzymują się przed podaniem bilansu ofiar. Wycofały się z przekazywanej w poniedziałek liczby 16 zabitych. Oficjalnie potwierdzono śmierć siedmiu ludzi - tyle ciał przetransportowano do szkoły policyjnej, która pełni funkcje kostnicy. Pozostałych dziewięć osób, które początkowo zarejestrowano jako ofiary śmiertelne, zalicza się teraz do zaginionych, których w sumie jest co najmniej 46. Rannych zostało ponad 20 osób.