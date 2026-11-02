Świat "Jakby niebo się zawaliło". Ulewa przeszła nad miastem Damian Dziugieł |

Ulewa nad jednym z miastem Ekwadoru Źródło wideo: PAP/EPA/Jonathan Miranda Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Jonathan Miranda

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Potężna nawałnica nawiedziła w niedzielę miasto Guayaquil w prowincji Guayas na zachodzie Ekwadoru. Burzy towarzyszyły intensywne opady, głośne grzmoty, a niebo przecinały błyskawice. Ulewy doprowadziły do powodzi błyskawicznych, pojawiły się też przerwy w dostawie prądu.

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Ulewa przeszła nad miastem

- Zasilanie wysiadło w samym środku ulewy. Wszystko jest zalane, domy się trzęsły. To najgorszy deszcz, jaki kiedykolwiek spadł w Guayaquil - opisywał w rozmowie z portalem EXTRA Ronny Calle, mieszkaniec osiedla Vergeles. W sąsiedniej dzielnicy - Orquideas - woda wdarła się do domów, zalewając dobytek mieszkańców. Według ich relacji poziom wody w budynkach osiągał około 40 centymetrów. Stojące na ulicach auta także zostały zalane.

Ogromna ulewa nad jednym z miast w Ekwadorze Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Jonathan Miranda

"Jakby niebo się zawaliło"

- Jakby niebo się zawaliło - opisywał nagromadzenie wody i uderzenia piorunów Santiago Neumane, inny mieszkaniec miasta.

Portal Primicias podał, że służby w mieście otrzymały blisko 80 zgłoszeń w związku z zalaniami. Strażacy udzielali pomocy dwóm starszym kobietom, a także dwójce dzieci w zalanym domu. Wszyscy zostali przeniesieni w bezpieczne miejsce.

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Ogromna ulewa nad jednym z miast w Ekwadorze Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Jonathan Miranda

300 piorunów w ciągu pół godziny

Burzy towarzyszyła wzmożona aktywność wyładowań atmosferycznych. Według danych pochodzących z jednej z aplikacji do śledzenia pogody w mieście odnotowano ponad 300 uderzeń piorunów w ciągu pół godziny.

Nawałnica nadeszła kilka godzin po ostrzeżeniu wydanym przez ekwadorski Narodowy Instytut Meteorologii i Hydrologii (INAMHI). Jak informował portal EXTRA, według prognoz przewidywane były opady deszczu i burze w Guayaquil w nocy z niedzieli na poniedziałek. Groźna pogoda według meteorologów może utrzymać się nawet do środowego poranka.

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Ogromna ulewa nad jednym z miast w Ekwadorze Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Jonathan Miranda