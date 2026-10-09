Ekwador. Grad zasypał ulice. Lód wywożono ciężarówkami
Nad stolicą Ekwadoru od kilku dni utrzymuje się deszczowa, wietrzna aura z burzami i opadami gradu. Trudne warunki wystąpiły w mieście w środę. Na niektórych ulicach zalegało tyle gradu, że ziemia wyglądała jak pokryta śniegiem.
Służby miejskie podały w mediach społecznościowych, że z wiaduktu przy ulicy Atahualpa usunięto 17 ciężarówek lodu. Według lokalnego portalu Primicias, prace porządkowe trwały aż cztery godziny, a pod wiaduktem miejscami nagromadziła się warstwa gradzin o grubości 60 centymetrów.
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Utrudnienia w metrze, uszkodzony dach uczelni
Środowa burza wpłynęła także na kursowanie metra. Lokalne media przekazały, że podczas burzy tymczasowo zamknięto część stacji, na które wdzierały się woda i grad. Operator metra zawiesił także niektóre przejazdy pociągów, jednak wznowiono je po paru godzinach.
Straż pożarna podała, że podczas burzy uszkodzony został dach Politechniki Narodowej. Wskutek zdarzenia do jednego z laboratoriów dostała się woda. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Quito ewakuowało ponad 40 pracowników uczelni.
Pada nieustannie od paru dni
Synoptycy z ekwadorskiej agencji meteorologicznej INAMHI podali, że trudne warunki pogodowe nie skończą się szybko. Intensywne ulewy mają nawiedzać Quito co najmniej do niedzieli. Niebezpieczne zjawiska mogą powracać przez cały październik.
Burze z gradem szalały nad Quito także w niedzielę 4 października. Weekendowe opady spowodowały sporo szkód materialnych nie tylko na prywatnych posesjach, ale też w restauracjach i centrach handlowych. Po ulewach wystąpiły również utrudnienia na stacji metra El Labrador.
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