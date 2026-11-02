Stan wyjątkowy na wyspie. Władze wysyłają pomoc
Od piątku jedną z wysp archipelagu Galapagos - Santa Cruz - nawiedzają ulewne deszcze, które doprowadziły do powodzi. Na wyspie ogłoszono stan wyjątkowy. Opady nasiliły się w związku z odziaływaniem zjawiska El Nino.
Ekwador, Galapagos. Są ofiary śmiertelne
W wyniku nadejścia żywiołu zostały zalane ulice, a niektóre domy stały się niezdatne do zamieszkania, co zmusiło mieszkańców do ewakuacji. Żywioł przyczynił się do śmierci dwóch osób, a kilka innych jest uznawanych za zaginione.
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Władze ślą pomoc na wyspę
Sekretarz ds. Zarządzania Ryzykiem Ekwadoru, Carolina Lozano, poinformowała w piątek, że na wyspę wysłano samolot z pomocą humanitarną. Na pokładzie maszyny znalazło się około 10 ton materiałów pierwszej potrzeby, takich jak leki, zestawy pierwszej pomocy, materiały do spania, a także pompy do usuwania nadmiarów wody.
Kilka tysięcy mieszkańców zmaga się ze skutkami ulew
Ministerstwo Środowiska i Energii ograniczyło dostęp do dziewięciu plaż i atrakcji turystycznych na trzech wyspach archipelagu. Według danych władz ponad 3100 osób zmaga się ze skutkami powodzi na wyspie Santa Cruz.
Jak zauważa agencja informacyjna Reuters, Galapagos, czyli archipelag wulkaniczny i rezerwat biosfery, liczy około 28,5 tysiąca mieszkańców zamieszkujących cztery wyspy. Według prognoz opady mają opuścić ten region dopiero w środę.
W niedzielę potężna ulewa nawiedziła jedno z miast na kontynencie - Guayaquil. Ulice zamieniły się w rwące potoki, a niektórzy mieszkańcy zalanych domów potrzebowali pomocy służb.