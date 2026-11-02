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Stan wyjątkowy na wyspie. Władze wysyłają pomoc

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Skutki ulew na wyspie Santa Cruz
Na wyspie Santa Cruz doszło do powodzi
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CAROLINA PENAFIEL
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W rejonie archipelagu Galapagos od kilku dni pojawiają się ulewne deszcze. Na jednej z wysp - Santa Cruz - zginęły dwie osoby, są też zaginieni. Władze ogłosiły tam stan wyjątkowy, a na miejsce wysłano samolot z pomocą humanitarną.

Od piątku jedną z wysp archipelagu Galapagos - Santa Cruz - nawiedzają ulewne deszcze, które doprowadziły do powodzi. Na wyspie ogłoszono stan wyjątkowy. Opady nasiliły się w związku z odziaływaniem zjawiska El Nino.

Ekwador, Galapagos. Są ofiary śmiertelne

W wyniku nadejścia żywiołu zostały zalane ulice, a niektóre domy stały się niezdatne do zamieszkania, co zmusiło mieszkańców do ewakuacji. Żywioł przyczynił się do śmierci dwóch osób, a kilka innych jest uznawanych za zaginione.

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Skutki ulew na wyspie Santa Cruz
Skutki ulew na wyspie Santa Cruz
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CAROLINA PENAFIEL

Władze ślą pomoc na wyspę

Sekretarz ds. Zarządzania Ryzykiem Ekwadoru, Carolina Lozano, poinformowała w piątek, że na wyspę wysłano samolot z pomocą humanitarną. Na pokładzie maszyny znalazło się około 10 ton materiałów pierwszej potrzeby, takich jak leki, zestawy pierwszej pomocy, materiały do spania, a także pompy do usuwania nadmiarów wody.

Kilka tysięcy mieszkańców zmaga się ze skutkami ulew

Ministerstwo Środowiska i Energii ograniczyło dostęp do dziewięciu plaż i atrakcji turystycznych na trzech wyspach archipelagu. Według danych władz ponad 3100 osób zmaga się ze skutkami powodzi na wyspie Santa Cruz.

Jak zauważa agencja informacyjna Reuters, Galapagos, czyli archipelag wulkaniczny i rezerwat biosfery, liczy około 28,5 tysiąca mieszkańców zamieszkujących cztery wyspy. Według prognoz opady mają opuścić ten region dopiero w środę.

W niedzielę potężna ulewa nawiedziła jedno z miast na kontynencie - Guayaquil. Ulice zamieniły się w rwące potoki, a niektórzy mieszkańcy zalanych domów potrzebowali pomocy służb.

Skutki ulew na wyspie Santa Cruz
Skutki ulew na wyspie Santa Cruz
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CAROLINA PENAFIEL
Źródło: Reuters, El Comercio, El Nuevo Dia
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Tagi:
EkwadorulewyGalapagos
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